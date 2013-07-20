نماز به عنوان یک هنجار مذهبی در رفتار و کردار فرزندان نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوطالب حجازی ظهر شنبه در گفتمان نماز و جوانان افزود: نماز یکی از فریضه‌ های مهم و اصلی اسلام و پلی ارتباطی بین خدا و بندگان است.

وی همچنین با بیان اینکه اهمیت نماز در جریان اجتماعی شدن نیز بسیار مهم است، اظهارداشت: عمده ترین فریضه مذهبی که در فرآیند اجتماعی شدن، افکار، نگرش و رفتارهای مذهبی کودکان و نوجوانان را تحت تاثیر قرار می دهد، نماز است.

رئیس ستاد اقامه نماز گیلان با اعلام اینکه نماز در ایجاد و حفظ شخصیت سالم مذهبی افراد جامعه نقش دارد و دارای اثرات مثبت اجتماعی است، گفت: ایجاد انس با خدا احساسات مذهبی انسان را اقناع و تمایلات طبیعی و هواهای نفسانی را مهار می کند.

وی در ادامه نماز را کاملترین پاسخ به عالی ترین نیاز انسان دانست و افزود: نماز رکن اصلی دین است و باید اصلی ترین جایگاه را در زندگی مردم داشته باشد.

حجازی تاکید کرد: هیچ وسیله ای مستحکم تر و دائمی تر از نماز برای ارتباط میان انسان با خدا نیست، همه انسان ها به ویژه کودکان و نوجوانان به لحاظ فطرت پاک خود به سوی دین و دستورهای دینی گرایش دارند.

وی همچنین نماز را متعالی ترین شکل نیایش و کامل ترین شیوه بیان نیاز به درگاه ایزد بی نیاز ذکر کرد و یادآورشد: آموزش نماز و پرورش روحیه مذهبی مناسب برای اقامه این مهم نخست از خانواده شروع و خانواده نقش مهمی در انتقال فرهنگ نماز از خود بروز می دهد.