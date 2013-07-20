مقامات سعودی از خروج یک فعال سیاسی جلوگیری کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد، مقامات آل سعود "ایمان القحطانی" فعال سیاسی و روزنامه نگار عربستانی را پس از اینکه درباره محاکمه های ظالمانه فعالان سیاسی عربستان توسط مقامات این کشور به اظهار نظر پرداخت و از آن انتقاد کرد، ممنوع الخروج اعلام کردند.



رسانه ها به نقل از القحطانی نوشتند: وی زمانی که قصد داشت به خارج از کشور مسافرت کند، متوجه شد که حق ندارد از کشور خارج شود.



گزارشهای رسانه ای حاکی از این است که نیروهای امنیتی آل سعود به خاطر اظهارنظرهای القحطانی و انتشار تصاویری درباره محمد القحطانی و عبدالله الحمد موسسان جمعیت حقوق مدنی و سیاسی عربستان، وی را تحت فشار قرار داده اند.



این در حالی است که عربستان این دو فعال سیاسی را به اتهام اهانت به پادشاه این کشور و تاسیس یک جمعیت غیر قانونی به 10 سال زندان محکوم کرده بودند.

ناظران خاطر نشان کردند که ممنوع الخروج شدن قحطانی نگرانیها را درباره اقدامات رژیم آل سعود برای ساکت کردن مخالفان این کشور به وجود می آورد.