افزایش مسمومیت با متادون در کودکان/ والدین مواظب کودکانشان باشند

دکتر غلامعلی خجندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسمومیت با متادون که به عنوان داروی ترک اعتیاد در دسترس افراد معتاد است، رو به افزایش است گفت: یکی از گروه های سنی در معرض خطر اطفال هستند که اکثرا به دلیل مصرف اشتباه دچار مسمومیت و حتی مرگ می شوند.

وی تصریح کرد: بیشتر موارد مسمومیت در کودکان با شربت متادون می باشد. وی علت این مسئله را چنین بیان کرد: والدین در اکثر موارد شربت متادون را در ظروفی مانند بطری آب معدنی یا نوشابه و یا ظروف شربت‌های دارویی (استامینوفن - دیفن هیدرامین) در یخچال نگه داری می کنندکه اشتبا‌ها به کودک داده می شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان ادامه داد :مصرف کنندگان متادون باید بدانند مصرف داروی متادون توسط کودکان بسیار خطرناک و کشنده است و والدین مراقب کودکان خود باشند کە فرزندشان فدای سهل انگاری آنها نشوند.

وی افزود: در صورت مصرف متادون توسط کودکان علائم مسمومیت شامل تهوع، استفراغ، درد قفسه سینه و دیگر علایم مسمومیت بعد از مدت کوتاهی ظاهر شده و پس از گذشت چند ساعت با پیشرفت علائم، کودک جان خود را از دست می دهد.

خجندی به والدین توصیه کرد: حتی المقدور داروی مورد نیاز خود را به صورت روزانه از مراکز ترک اعتیاد تحویل بگیرند و از دریافت شربت متادون از مراکز ترک اعتیاد در شیشه های غیر دارویی مانند بطری نوشابه و در شیشه های بدون برچسب حاوی نام دارو،خوداری کنند.

وی عنوان کرد:دقت کنند، شیشه های حاوی متادون دارای برچسب مخصوص هشدار ، حاوی نام فرآورده و توضیحات لازم در مورد نحوه مصرف دارو باشند.

به گفته دکتر خجندی، با توجه به طعم نسبتا مطلوب متادون از ریختن آن در بطری نوشابه و یا شیشه سایر داروها و نگهداری آن در یخچال خوداری کنند. زیرا باعث بیشتر در دسترس بودن و درنتیجه مصرف اتفاقی آن باعث مسمومیت در کودکان می شود.