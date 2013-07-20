7 میلیون شغل در دولتهای نهم و دهم ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی گفت: در دوره فعالیت دولت های نهم و دهم 3 هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار به بنگاه های زود بازده اقتصادی تخصیص یافت. وزیر تعاون، کار و رفاه حمایت از بنگاه های زودبازده اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را از جمله رویکردهای اصلی دولتمردان ذکر کرد و افزود: از زمان فعالیت دولت های نهم تاکنون 7 میلیون شغل در کشور ایجاد شد.

وی از توزیع 42 میلیون برگه سهام عدالت در کشور خبر داد و اظهارداشت: از زمان فعالیت دولت عدالت پرور تاکنون 1.5 میلیون مسکن مهر به مددجویان زیر پوشش بهزیستی واگذار شد. عباسی از اشتغالزایی 50 هزار نفر در بحث ساخت و ساز مسکن مهر در زمان فعالیت دولت های نهم و دهم خبرداد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در زمان فعالیت دولت های نهم و دهم از نظر تشکیل تعاونی بانوان 225 درصد و از نظر تعداد اعضا نیز 522 درصد تا قبل از فعالیت این دولت رشد داشته ایم. عباسی افزود: همچنین تا قبل از دولت فعلی یکهزار و 400 خانه بهداشت در واحدهای صنعتی فعال بود که این تعداد اکنون به دو هزار 400 واحد افزایش یافته است.

عباسی شمار مستمری بگیران تامین اجتماعی در کشور را 37 میلیون نفر ذکر کرد و گفت: با اقدامات صورت گرفته در سالجاری 25 درصد به حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی اضافه شد. تعداد تعاونی فعال در کشور نیز 102 هزار تعاونی و اشتغال ایجاد در این بخش را 1.5 میلیون شغل است.