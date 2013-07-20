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۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۸

حجت الاسلام متقی نیا:

640 مقاله به دبیرخانه اجلاس سراسری نماز در لرستان رسید

640 مقاله به دبیرخانه اجلاس سراسری نماز در لرستان رسید

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و دبیر کمیته علمی و پژوهشی اجلاس سراسری نماز از ارسال 640 مقاله به دبیرخانه این اجلاس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم متقی نیا ظهر شنبه در بیست و دومین جلسه کمیته علمی و پژوهشی اجلاس سراسری نماز در دانشگاه آزاد واحد خرم آباد اظهار داشت: این دوره از اجلاس سراسری نماز با موضوع "نماز و سبک زندگی با رویکرد سلامت اقتصادی" برگزار می شود.

وی در ادامه به بیان گزارشی از عملکرد کمیته علمی و پژوهشی اجلاس سراسری نماز پرداخت و گفت: تاکنون تعداد 642 مقاله توسط  دبیرخانه این اجلاس سراسری دریافت شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و دبیر کمیته علمی و پژوهشی اجلاس سراسری نماز ادامه داد: از این تعداد مقاله بیش از 570 مقاله برای داوری ارسال شده است.

حجت الاسلام متقی نیا عنوان کرد: مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه اجلاس سراسری نماز در استان لرستان تا دهم مردادماه سالجاری است.

وی یادآور شد: بیست و دومین اجلاس سراسری نماز با شعار محوری نماز و سبک زندگی با رویکرد سلامت اقتصادی در روزهای 13 و 14 شهریورماه امسال با حضور علما، فرهیختگان و صاحبنظران در لرستان برگزار می‌شود.

بنابر این گزارش در ادامه این جلسه حول سه محور تهیه ویژه نامه، چاپ چکیده مقالات و ارائه مقالات پوستری همایش مباحثی مطرح شد و هر یک از اعضا به طور جداگانه به ارائه پیشنهادهایی  در راستای هر چه بهتر برگزار شدن این اجلاس پرداختند.

کد مطلب 2100721

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