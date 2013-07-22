به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرند گفت: سازمان فنی و حرفه‌ ای در تعامل با 70 کشور جهان و با همکاری دستگاه‌های مرتبط برای نخستین بار برای مرتبط کردن آموزش‌های رسمی و غیررسمی در کشور نظام آموزش جامع مهارت و فناوری را طراحی و تدوین کرده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: این نظام آموزشی شامل 3 زیر نظام آموزش مهارت و فناوری، شرایط احراز اشتغال و نظام صلاحیت حرفه‌ای است. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور راهبرد مهارت و فناوری را حضور موثر در عرصه‌های بین‌المللی دانست و تصریح کرد: دیپلماسی مهارت در فضای تحریم‌ها راهگشای تعاملات بین‌المللی است و این رویکرد در کشور و در عرصه جهانی مورد تائید و پذیرش است.

پرند با بیان اینکه این راهبرد 3 سیاست مهم را دنبال می‌کند، افزایش قابلیت حضور در عرصه‌های بین‌المللی، ارتقاء جایگاه ایران در مسابقات بین‌المللی مهارت و اعتباربخشی به آموزش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در عرصه‌های بین‌المللی را مهمترین سیاست تعیین‌شده در این راهبرد برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان فنی و حرفه‌ای با تکیه بر گفتمان دیپلماسی مهارت، کار خود را در راستای تعامل با کشورها آغاز کرده و تبعات خوب این مهم را در آینده شاهد خواهیم بود. معاون وزیر کار با بیان اینکه ما به افزایش قابلیت حضور در عرصه‌های بین‌المللی اعتقاد داریم گفت: بهترین راهکار برای موفقیت در هرگونه اقدام و کار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که بخواهیم در کشورهای دنیا انجام دهیم تکیه بر بحث آموزش است.

پرند افزود: از طریق دیپلماسی مهارت در فضای تحریم‌ها بدون ایجاد کوچکترین حساسیتی می‌توانیم ارتباط خود را در حوزه‌های جهانی گسترش دهیم. به گفته وی، در پس بحث آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بحث‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نهفته است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه کشور و اقلیم عراق یکی از فرصت‌های خوبی است که در این زمینه می‌خواهیم از آن استفاده کنیم افزود: اقلیم کردستان عراق فرصت خوبی برای توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: مشترکات زیادی بین کشور ایران و عراق وجود دارد که در بحث دیپلماسی مهارتی می‌تواند ظرفیت و بستر مناسبی برای استان‌ کردستان باشد.

وی به ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی به 90 مربی عراقی در خرداد ماه امسال طی دو مرحله اشاره کرد و افزود: برگزاری این دوره‌های آموزشی برای مربیان عراقی موجب تحکیم روابط ایران و عراق می‌شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور همچنین از راه‌اندازی مراکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای آزاد در خارج کشور خبر داد و گفت: تاکنون مجوز راه‌اندازی 40 مرکز آزاد را در خارج کشور صادر کرده‌ایم و این مهم با توجه به بستر و ظرفیت‌های که وجود دارد گسترش خواهد یافت.

پرند تصریح کرد: با توجه به قابلیت‌های ویژه سازمان، امتیاز سرگروهی آموزش‌های مجازی و شبیه‌سازی در میان کشورهای مسلمان و آموزش مربیان کشورهای جهان اسلام به کشور ما واگذار شده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه به راه‌اندازی شبکه‌های ملی مهارت اشاره کرد و بیان داشت: با راه‌اندازی این شبکه‌ها ارتباط همزمان با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی، فنی و حرفه‌ای و وزارت آموزش و پرورش محقق می‌شود.