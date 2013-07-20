سهم بابل در بهره مندی از امکانات ورزشی روستایی پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حبیب ‌پور پیش از ظهر شنبه در جلسه معارفه اش به سمت مسئول هیئت ورزش های روستایی، بومی و محلی بابل افزود: در جامعه اسلامی هرکسی با پیگیری و تلاش می ‌تواند در جذب اعتبار موفق باشد، ما دشمن هیچ مسئول ورزشی نیستیم زیرا مطمئن هستیم بابل بسیار نیازمند مسئولان ورزشی به ویژه در روستاها بوده که برای رفع این نیازمندی جزء تعامل و دوستی راهکار دیگری وجود ندارد.



وی افزود: برای جذب اعتبار به حق شهرستان بابل که یکی از بزرگ ‌ترین شهرهای مازندران بوده، نیاز به حمایت جدی دو نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی داریم تا بتوانیم از سهمیه روستا برای تهیه امکانات ورزشی روستاها استفاده کنیم، کاری که شهرهای دیگر موفق به انجام آن شدند.



مسئول هیئت ورزش‌های روستایی، بومی و محلی بابل با اشاره به اینکه نبود امکانات و فضاهای مناسب ورزشی سبب شده قلیان‌ها جای ورزش را بین جوانان روستا بگیرد، تاکید کرد: هیچ روستایی از این قاعده مستثنی نبوده و این معضل همه روستاها شده است.مقوله ورزشی یک حرکت جمعی و اقدام گروهی با برنامه‌ریزی خاص است که اگر خارج از این مقوله اقدام شود موفقیتی به دنبال نخواهد داشت.



وی مهمترین ویژگی خود را در مسئولیت گذشته، ایجاد هماهنگی و تعامل بین بخش‌ها برشمرد و افزود: هیچ امر پنهانی در مسئولیت خود نداشتم تا در توزیع اموال در بین بخش‌ها دچار مشکل شوم لذا این شفاف سازی سبب ایجاد هماهنگی و صمیمیت بین بخش‌ها در زمان مسئولیت من شده بود.



این مسئول اظهار داشت: تشکیل کارگروه فعال به دور از حاشیه و جناح‌ بازی در ارتقای ورزش بابل نیاز امروز این شهرستان بوده و بر این اساس دست هر ورزش دوستی را که دغدغه آن ورزش و ساماندهی ورزش شهرستان است به گرمی می‌فشاریم.



وی با اشاره به اینکه ورزش بانوان روستا از ورزش عشایری رشد کرده است، گفت: به دلیل کمبود امکانات ورزشی و نبود موقعیت ورزشی مناسب در بخش ورزش بانوان دچار فقر شدید هستیم که نیاز است به این بخش توجه ویژه شود.



وی تصریح کرد: بابل در امر ورزش بسیار محروم بوده که این امر ناشی از عملکرد نامناسب بعضی از مسئولان است چراکه در گرفتن حق این شهرستان و حتی در ارائه گزارش صحیح کم‌ کاری کردند.

تقدیر از مسئولان کارآمد هیئت های ورزشی



رئیس اداره ورزش و جوانان بابل نیز در این نشست گفت: مسئولان کارآمد و با برنامه هیئت های ورزشی بابل تقدیر می شوند. حبیب الله امیرنیا پیش از ظهر شنبه در جلسه تودیع و معارفه مسئول هیئت ورز‌ش‌های روستایی و بومی و محلی بابل اظهار کرد: در انتخاب مسئولان وابسته به هیچ حزب و جناحی نیستیم، آنچه ملاک انتخاب بوده شایستگی افراد و خدمتگزاری دلسوزانه به ورزش شهرستان است.



این مسئول با آرزوی توفیق برای احمد حبیب پور،مسئول منتخب ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی بابل افزود: حبیب‌ پور به عنوان فرد دلسوز و باتجربه در امر ورزش و داشتن عملکرد بسیار خوب و مثبت در سمت‌ های مختلف مدیریتی و حضور چشمگیر در برنامه‌های مختلف ورزشی برای ارتقای ورزش‌های روستایی و بومی و محلی انتخاب شد.



امیرنیا افزود: انتظار ما از مسئول فعلی، رشد و ارتقای ورزش بومی و محلی شهرستان بوده که امیدواریم به صورت عملیاتی اقدامات ارزنده‌ای انجام داده تا شاهد این باشیم که ورزش بومی و محلی به جایگاه اصلی خود در استان دست یابد.



این مسئول تصریح کرد: به دنبال مسئولان لایق و کارآمد هستیم و عذر هر مسئولی که به هر دلیلی قادر به انجام این مسئولیت خطیر نبوده را می‌خواهیم.



وی بیان کرد: در شهرستان به مسئولانی نیاز داریم که در جذب اسپانسر و برگزاری مسابقات کارآمد بوده و دغدغه‌ای جز ارتقای ورزش جوانان نداشته باشند.



رئیس اداره ورزش و جوانان بابل افزود: برای انجام اقدامات اساسی در امر ورزش و برنامه ‌ریزی صحیح نیاز مبرم به هماهنگی بین بخش‌ها است. اگر این هماهنگی و تعامل بین مسئولان بخش‌ها باشد در انتخاب افراد شایسته برای تیم اعزامی به استان موفق‌تر عمل خواهد شد.



بابل یکی از شهرهای پرجمعیت مازندران است.