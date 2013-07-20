تولید كاتالیست برای صنایع دارویی و شیمایی از سوی محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر مهندس امیرحسین پاک سرشت- از محققان این طرح كاتالیست‌های سنتز آمونیاک را قلب واحد آمونیاک دانست و گفت: این کاتالیست‌ها تعیین كننده فشار و دمای عملیاتی، میزان جریان گازبرگشتی و مقدارتولید آمونیاک است.

وی با بیان اینکه این كاتالیست مستقیما روی خلوص گازمصرفی، هزینه سرمایه گذاری و انرژی مصرفی برای تولید آمونیاک و درجه خلوص آن اثر دارد، اظهار داشت: از كاربردهای مهم آمونیاک می‌توان به تولید محصولات شیمیایی، دارویی، پزشكی پاک كننده‌ها، صنایع كاغذی، صنایع متالورژی و استخراج فلزات اشاره كرد.

پاک سرشت با بیان اینکه در روش‌های سنتز آمونیاک برای افزایش بازدهی واكنش باید از یک كاتالیزور مناسب استفاده كرد، یادآور شد: درصورت عدم استفاده ازكاتالیزور بازدهی تولید آمونیاک بسیار كم است و در دمای بالا نیز احتمال تجزیه شدن آمونیاک سنتز شده وجود دارد ازاین رو برای اینكه واكنش با سرعت قابل قبول انجام شود نیاز به استفاده ازكاتالیزور مناسب است.

این محقق ادامه داد: كاتالیزور گازهای هیدروژن و نیتروژن را درسطح جذب و مولكول آنها را به یكدیگر نزدیک و آنها را وادار به واكنش می‌كند.

پاک سرشت با اشاره به تولید كاتالیست پایه آهن سنتز آمونیاک خاطر نشان کرد: كاتالیست ساخته شده در مقیاس آزمایشگاهی به خوبی قادر به سنتز آمونیاک در فرآیندهای پتروشیمی با بازدهی مشابه نمونه‌های خارجی است و درحال حاضر نیز ادامه آزمایش‌ها درمقیاس نیمه صنعتی و صنعتی درحال انجام است.

وی افزود: درسال‌های اخیربه دلیل افزایش تحریم‌های بین المللی بر كشورمان كمبود این نوع كاتالیست در صنایع پتروشیمی بسیار مشهود است.

این پروژه به صورت مشترک در پژوهشگاه مواد وانرژی و با مسئولیت دكتر رحیم یزدانی راد و با همكاری مهندس امیرحسین پاک سرشت و شركت پژوهش فناوری پتروشیمی اجرایی شد.