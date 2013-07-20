سبك زندگی اسلامی زيربنای تمدن نوين اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نق از پایگاه اطلاع رسانی بسیج سرتيپ بسيجي محمدرضا نقدي رييس سازمان بسيج مستضعفين در افتتاحيه اردوي طرح ولايت دانشجويان كه با حضور سه هزار نفر از دانشجويان دختر در مصلاي شهركرد برگزار شد با اشاره به فرازهاي دعاي افتتاح بيان كرد: طلب دولت حق و حاكميت خدا بر زمين و درخواست ظهور امام پيشوايان، خواسته ما در اين ماه مبارك است و لازمه ي هر خواسته اي حركت در مسير آن و قدم برداشتن به سوي آن تمنا است.



سردار نقدي وظيفه ما را در تحقق بخشي اين آرزو ساختن جامعه الگو دانسته و عنوان كرد: تمدن آنگونه كه امام خامنه اي فرمودند دو بخش دارد، بخش نرم افزاري و سخت افزاري و آنچه در تحقق تمدن اسلامي مهمتر مي باشد جنبه ي نرم افزاري آن است.



وي پيشرفت هاي غير قابل باور انقلاب اسلامي را در طول 35 سال گذشته يادآور شده و تصريح كرد: قبل از انقلاب حتي شيلنگ را از اسرائيل وارد مي كرديم حال آنكه امروز در بسياري از رشته ها نظير سلول هاي بنيادين، انرژي هسته اي، سد سازي و غيره جزء كشورهاي برتر دنيا هستيم.



رييس سازمان بسيج مستضعفين پيشرفت هاي سخت افزاري را در تحقق جامعه ي الگو كافي ندانسته و اظهار داشت: پيشرفت هاي مادي خيلي نمي تواند ما را به كشور تمدن ساز دنيا تبديل نمايد چرا كه گمشده ي ملت ها حقيقت و عدالت و ارزش هاي انساني است.



وي الگوي مورد نظر را حاوي جنبه هاي نرم افزاري تمدن اسلامي دانسته و افزود: فرهنگ اسلامي، سبك زندگي اسلامي مبتني بر حق و عدل و رو به كمال است كه مي تواند دل ها را به خود جلب كند و در اين صورت است كه زمينه ساز دولت كريمه خواهيم بود و در واقع سبك زندگي اسلامي زيربناي تمدن نوين اسلامي است.



جانشين فرمانده كل سپاه در امر بسيج با يادآوري سوالات رهبر معظم انقلاب در خراسان شمالي و اشاره معظم له به روابط همسايگي، صله رحم، فرهنگ رانندگي، افزايش طلاق و گسترش مواد مخدر بيان كرد: اگر فرهنگ اسلامي را در جامعه و در وجود خودمان پياده مي نموديم و در قله فرهنگ دنيا بوديم، هيچگاه با اين سوالات ولي امر مواجه نمي شديم.



وي به تمدن فروپاشيده غرب اشاره نموده و گفت: با وجود طلاق، مواد مخدر، عدم كار جمعي و... نمي توان جامعه ي الگو را معرفي كرد و بايد در گام نخست آسيب شناسي نمود.



سردار نقدي فرهنگ را متشكل از سه عنصر اعتقادات، ارزش ها و رفتارها دانسته و افزود: متاسفانه آلودگي هايي خارج از اسلام، رود زلال و جوشان اسلام ناب را ميكروبي نموده است و مسائلي نظير چهارشنبه سوري و اسراف در مراسم هاي عروسي، جشن تولد و... هيچگاه در آموزه هاي اسلام نبوده است.



وي فرهنگ ستمشاهي، تاثير پذيري از فرهنگ غرب و الگوهاي نادرست را منشاء آلودگي ايران اسلامي دانسته و در توضيح فرهنگ طاغوت اظهار داشت: خرافات، نحس بودن عدد 13، تملق گويي روسا، تنبلي و همت نكردن براي احقاق حق در مقابله با رشوه و ربا، تنها گوشه اي از 2500 سال حكومت ستمشاهي بر مردم اين سرزمين است.



رييس سازمان بسيج مستضعفين همچنين فساد و بي بندوباري، حقوق غلط پيرامون زن و خانواده و حجاب و عدم توجه به جايگاه خانه داري و تربيت فرزند را متاثر از فرهنگ غرب دانسته و ادامه داد: كساني كه در مناصب بالا قرار مي گيرند اما رفتار و كردار و زندگي شان تناسبي با اسلام ندارد موجب آلودگي رود زلال اسلام گرديده اند.



وي در همين خصوص افزود: البته الگوي تمام عيار همگان، ولي فقيه است كه در اوج كرامات انساني است و تمام ابعاد زندگي اسلام حقيقي را پياده نموده و تجسم عيني اسلام ناب گرديده است.



جانشين فرمانده كل سپاه در امر بسيج دانشجويان را به پرسشگري و مطالبه مسئولين و اساتيد نسبت به علوم انساني غرب فراخوانده و تاكيد كرد: چرا بايد در مقابل حمله دشمن به تغذيه فكري جوانانمان سكوت كنيم.



وي علوم انساني غرب را فاسد و بي خاصيت دانسته و خاطرنشان كرد: علوم غربي حتي براي خود آنها نيز هيچ خاصيتي نداشته و گرنه بايستي حداقل خود غرب را آباد مي كرد.



رييس سازمان بسيج مستضعفين به خبر اخير رسانه هاي غرب مبني بر قتل كودك دو ساله توسط برادر پنج ساله وي در آمريكا اشاره نموده و بيان كرد: نه علوم تربيتي غرب كارآمد بوده و نه اقتصادشان مانع ورشكستگي كشورهاي غربي شد و نه ساير آموزه هاي علم منحط غرب.



وي علوم غربي را افكار واهي عده اي خيال بافته و بدون اساس و ريشه علمي دانسته و تاكيد كرد: دانشجويان بايستي به عنوان منتقد وارد درس دانشگاه شده و علوم انساني غرب را به طور جدي به چالش بكشانند.



سردار نقدي در پايان ضمن تاكيد مجدد بر ضرورت ساختن جامعه ي الگو تصريح كرد: جامعه بدون بيكار، دروغ، طلاق، قانون شكني و... بشريت را از حيرت بيرون آورده و جهانيان را از پيچ سرنوشت ساز تاريخي براي انتخاب راه حقيقت نجات مي بخشد.

