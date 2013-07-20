افزایش 30 درصدی مصرف آب آشامیدنی در روستاهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین برزگر ظهر شنبه در نشستی خبری، با اشاره به افزایش مصرف 30 درصدی آب روستایی در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: نسبت به زمستان گذشته هم 40 درصد افزایش مصرف آب را شاهد بودیم.

وی افزود: 50 درصد از جمعیت مازندران، جمعیت روستایی است و در فصل تابستان شاهد رشد زیاد جمعیت روستایی هستیم.

مدیرعامل آبفار روستایی مازندران یادآور شد: افزایش دمای هوا طی روزهای اخیر باعث کاهش دبی چاه‌ها و چشمه‌ها شده و از سوی دیگر هم افزایش جمعیت روستاها در ایام تابستان، باعث کمبود آب و افت فشار آب در برخی روستاها شده است.

برزگر با بیان اینکه این مسئله را می‌پذیریم که در سراسر استان با چالش‌هایی مواجه هستیم، گفت:‌ کاهش دبی چاه‌ ها و چشمه‌ها و تزریق نشدن اعتبارات دست به دست هم داده و چالش‌هایی را برای آب و فاضلاب روستایی مازندران به وجود آورده‌اند.

وی گفت: در همه جای استان و به ویژه در غرب استان مشکل داریم چرا که گردشگر کمتری به شرق و مرکز استان، سفر می کند و تعداد زیاد گردشگران در غرب استان، خدمات‌دهی را سخت‌ می‌کند.

وی با بیان اینکه در بسیاری روستاها مشکل توزیع آب نداریم، افزود: مشکل در تامین آب است چرا که با کمبود منابع زیرزمینی مواجه هستیم.

‌برزگر با بیان اینکه منتظر تامین اعتبار هستیم، ادامه داد: تا پروژه‌های نیمه کاره و اضطراری را در اولویت قرار دهیم و مشکلات کمتر شود.

وی ادامه داد: مجموع اعتبارات مصوب سال گذشته آب و فاضلاب روستایی مازندران 18 درصد بود.

وی هرگونه آلودگی آب را تکذیب کرد و گفت: آب کمتر به مشترکان ارائه کردیم اما این آب سالم و با اطمینان در اختیار مشترکان قرار گرفت.

وی در پایان این نشست گفت: هر روستایی باید مدیریت مصرف داشته باشد تا از این بحران عبور کنیم.

مدیر عامل آبفار استان با بیان اینکه متوسط مصرف آب برای هر صد مشترک در روستاها، یک مترمکعب است، اظهار داشت: اسرم هزار و 700خانوار مشترک دارد که آب مورد نیاز این منطقه 17 مترمکعب است در حالی که میزان آب این منطقه، 23 مترمکعب است.

برزگر افزود: با توجه به آمار و ارقام، در اسرم آب اضافه داریم اما اینکه آب به کجا می‌رود ما نمی‌توانیم به خانه‌ها رفته و این موضوع را چک کنیم.