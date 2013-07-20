یک گلستانی به اردوی تیم ملی بوکس دعوت شد  

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی بوکس 25 نفر را برای حضور در دور جدید اردوها دعوت کرد که در این بین اسامی مدعوین نام یک مشت‌زن گلستانی نیز به چشم می‌خورد.

دور جدید تمرینات تیم ملی بوکس بزرگسالان جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان از اول مردادماه در مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز خواهد شد.

به همین منظور کادر فنی تیم ملی ۲۷ مشت‌زن را به این مرحله از اردو دعوت کرد که سید سعید حسینی نیز جزو دعوت‌شده‌ها به این اردو است.

مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان جهان از ۱۹ مهر تا ۵ آبان در آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد و این نفرات باید یک روز قبل از شروع اردو‌ها خود را به اکبر احدی به عنوان مربی ارشد تیم ملی و کادر فنی وی معرفی کنند.