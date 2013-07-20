احتمال دستیابی به تفاهم به صورت برد - برد /غرب سیاست قهری را کنار بگذارد

به گزارش خبرگزاری مهر علی آهنی در مصاحبه با نشریه دفاع ملی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری ایران و امنیت منطقه ای اظهار داشت:بی شک منطقه خاورمیانه و خلیج فارس از منظر ژئوپلیتیک از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی برخوردار و امنیت و ثبات این منطقه بر امنیت و ثبات بین المللی تاثیر گذار است. جمهوری اسلامی ایران که در نقطه تلافی تمدن های شرق و غرب و کریدور شمال – جنوب و شرق و غرب قرار داشته با بهره مندی از موقعیت ژئواستراتژیکی و با برخورداری از مهمترین منابع انرژی نفت و گاز جهان و منابع انسانی عظیم و اهمیت و نفوذ سیاسی اش، از نقش اساسی در معادلات استراتژیک منطقه و جهان برخوردار است.

سفیر ایران اظهار کرد:جمهوری اسلامی ایران علیرغم اینکه طی دهه های اخیر همواره در حلقه محاصره چندین کانون بحران بوده که گریزی از آنها نداشته و این امر آسیب ها و هزینه هایی را به آن تحمیل کرده است، تلاش نموده تا بعنوان یک لنگرگاه ثبات و امنیت، نقشی ثبات بخش ، مسئولانه و عقلایی ایفاء نماید.

وی افزود: انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران با مشارکت 73 درصدی نه تنها نشانگر تقویت انسجام و وحدت ملی بود و ثبات و امنیت کشور را تضمین کرد بلکه در ارائه تصویری دقیق و صحیح از واقعیات داخلی ایران به افکار عمومی جهان و افزایش اعتبار منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران نیز بسیار موثر بود.

سفیر ایران در پاریس تاکید کرد: رای قاطع ملت ایران به سیاست های اعلامی رئیس جمهور منتخب پیرامون سیاست خارجی و اولویت های ایشان درتقویت مناسبات با همسایگان و کشورهای منطقه این نوید را می دهد که درآینده شاهد کاهش اختلاف نظرها و بهبود روابط میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه باشیم.

آهنی ادامه داد: از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری اخیر احتمال دستیابی به تفاهمی منصفانه، واقع بینانه و به صورت برد – برد در چارچوب حقوق بین الملل و رفع سوء تفاهمات حول برنامه هسته ای ایران را افزایش بخشیده که این امر خود آثار گسترده ای برای ایجاد آرامش و تقویت همکاری ها در منطقه خواهد داشت. البته بدیهی است که تحقق این هدف مستلزم آن است که غرب با کنار گذاشتن سیاست های قهری و مجازاتهای کنونی خود علیه ملت ایران، زمینه را برای ایجاد اعتماد متقابل و پیشبرد سیاست شفاف سازی برنامه های هسته ای ایران و همکاری کاملش با آژانس بین المللی انرژی اتمی و در قالب معاهده عدم اشاعه هسته ای فراهم نماید .

وی در خاتمه گفت: بدون تردید تامین شرایط آرام تر سیاسی و اقتصادی ، پس از انتخابات ایران، فراهم شدن زمینه برای تقویت همکاری های منطقه ای از یکطرف و تامین امنیت دسته جمعی کشورهای منطقه توسط خودشان و بدون مداخلات خارجی از طرف دیگر را تضمین خواهد کرد.