واگذاری 100 شرکت وزارت نیرو با اجرای اصل 44

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو گفت: وزارت نيرو توانسته است با همكاري وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي سازي در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی بدون مشكل بيش از 100 شركت خود را واگذار كند. وزیر نيرو همچنین از احداث بیش از 69 سد ملی و 31400 مگاوات ظرفیت نیروگاهی در سال های فعالیت دولت های نهم و دهم خبر داد.

وی با بیان اينكه تامین آب و برق دو اصل اساسي و مهم در كشور محسوب مي شود اظهار داشت: ظرفيت تولید برق كشور در سال 57، هفت هزار و 24 مگاوات بود كه اين رقم در ابتداي دولت نهم به 38 هزار و 100 مگاوات رسيد و هم اکنون از 69 هزار و 500 مگاوات عبور كرده است.

نامجو با اشاره به ساخت 69 سد ملی در 8 سال گذشته، گفت: ظرفیت حجم ذخایر سدهای کشور اكنون به 52.5 میلیارد مترمكعب رسیده است در صورتي كه حجم مخازن سدهاي كشور در ابتداي انقلاب حدود 12.5 ميليارد مترمكعب و اين رقم تا ابتداي دولت نهم 32 ميليارد مترمكعب بوده است. اين موفقيت موجب شده است با توجه به شرايط آبي بویژه خشكسالي هاي اخير، بتوانيم وضعيت آب كشور را به خوبي مديريت كنيم.

وزیر نیرو به كاهش 5 درصد از اوج مصرف برق و دو درصد از مصرف انرژی به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز اشاره كرد و گفت: در دولت اين فرايند با شفاف سازي و يكسان سازي و ساده سازي تعرفه هاي آب و برق به گونه اي انجام شد كه هم رضايتمندي مردم را به همراه داشت و هم دولت توانست به اهداف خود در اين زمينه دست يابد.

وی ابراز اميدواري كرد كه اين روند در مراحل بعدي نيز اجرا شود تا تغيير رفتار مردم در مصرف انرژي ادامه داشته باشد و بتوانيم به استانداردهاي مصرف در جهان برسيم. نامجو ادامه داد: 60 درصد ظرفيت های قابل واگذاری وزارت نيرو واگذار شده و 40 درصد باقيمانده به علت مشكلاتي كه اعم از پيچيدگي هاي اين شركت ها و يا خدمات انحصاري آنها است، تاکنون واگذار نشده است اما در حال آماده سازي آنها برای واگذاری هستيم و كارها در اين زمينه به خوبي پيش مي رود.

نامجو با اشاره به وضعيت پروژه هاي مهر ماندگار صنعت آب و برق گفت: از ابتداي اجراي اين طرح بزرگ 288 طرح به وزارت نيرو اختصاص داده شد كه تاكنون 138 طرح به بهره برداري رسيده است و اميدوار هستيم كه تا پايان سال نيز مابقي طرح ها را به ثمر برسانيم.