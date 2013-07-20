کسب رتبه پنجم درآمدزایی گمرکات قم در کشور/ ضرورت توسعه صادرات محصولات دانش بنیان در قم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ذاکری ظهر شنبه در بازدید از دستاوردهای پارک علم و فناوری قم گفت: یکی از اهداف مهم پارک علم و فناوری قم باید حضور چشمگیر در حوزه اقتصادی استان باشد.

وی بر ضرورت ارتباط پارک با سازمان های صنعتی و اقتصادی استان تاکید کرد و گفت: توسعه صادرات محصولات دانش بنیان مساله ای است که باید پارک علم و فناوری آن را پیگیری و مدیریت کند.

مدیرکل گمرکات قم با بیان اینکه این سازمان در سه چهار سال اخیر توفیقات خوبی کسب کرده است اظهار داشت: این مجموعه دو وظیفه مهم تولیت تجارت استان و حمایت از واحدهای تولید تجاری را برعهده دارد.

دستاوردهای علمی ایرانی ها نباید در دستان کشورهای سلطه گر باشد

ذاکری با اعلام اینکه قم به رتبه پنجم درآمدزایی گمرکی دست یافته است ادامه داد: این موفقیت مهم درحالی به دست آمده است که مانند بسیاری از استان های صاحب در آمد دارای مرز دریایی و خشکی استراتژیک نیستیم و حتی بسیاری نگاه اقتصادی به شهر مذهبی قم ندارند.

وی توان و استعداد جوانانان ایرانی را بی نظیر توصیف کرد و گفت: به نظرم برخلاف نظر و خواسته دشمنان، تحریم‌ها بستر رشد و توسعه ملت شریف ایران شده و گام های مهمی در زمینه های علمی و اقتصادی برداشته ایم.

مدیرکل گمرکات استان قم با اشاره به رتبه‌های جهانی کشور در زمینه تولید علم اظهار داشت: نباید بگذاریم نتیجه زحمات و پژوهش‌های عمیق علمی جوانان این مرز و بوم در دستان کشورهای سلطه گر بچرخد.

ذاکری با تاکید براینکه باید توانایی تبدیل علم و ایده به ثروت بومی را تقویت کنیم گفت: پارک علم و فناوری به عنوان متولی و حامی پیوند دانش و صنعت می تواند بستر تبدیل ایده و دستاوردهای علمی به ثروت و محصول را فراهم کند.

نقش مهم پارک قم در توسعه صادرات غیرنفتی دانش بنیان

وی یکی دیگر از وظایف مهم پارک را ارایه مشاوره های تخصصی و کاربردی به صاحبان علم و فناوری دانست و افزود: پارک وظیفه و مسئولیت خطیری در زمینه تبدیل فرایند ایده به محصول دارد و در این راه باید سازمان ها و نهادهای متولی با پارک همراهی کنند.

مدیرکل گمرکات استان قم با تشریح این مطلب که شهر قم در زمینه تولید بومی دستاوردهای علوم انسانی نقش حساسی دارد گفت: رویکرد اصلی شهر مقدس قم باید علوم انسانی و پرورش ایده های حاصل از علوم اسلامی باشد

وی برضرورت همکاری و تعامل دوجانبه میان پارک و سازمان گمرکات تاکید کرد و گفت: شهری مانند قم که دارای بیش از 70 هزار طلبه حوزوی است باید قطب بزرگ صادرات محصولات فرهنگی دانش بنیان باشد.

کالاهای دانش بنیان مشمول معافیت های عوارض صادراتی هستند

ذاکری با عنوان این مطلب که در قم بیش از دو هزار واحد تولید فعال وجود دارد گفت: کالاهای ایرانی زمانی توان رقابت بین المللی و وجهه صادراتی پیدا می کنند که بتوانند از لحاظ سرعت تولید و قیمت تمام شده با کالاهای مشابه خارجی رقابت تنگاتنگ داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در گمرک برای ایجاد توان رقابتی و فراهم سازی تسهیلات صادراتی هزینه های سربار را کم کرده ایم گفت: خوشبختانه براساس سیاست های اخیردولت کالاهای دانش بنیان مشمول عوارض صادراتی نمی شوند.

مدیرکل گمرکات استان قم با اعلام این مطلب که گمرکات ایران عضو رسمی کمیسیون مالکیت معنوی دنیاست گفت: باید کاری کنیم تا وابستگی به درآمدهای نفتی کاسته شده و رشد و توسعه صادرات محصولات غیر نفتی بویژه دانش بنیان تقویت شود.

ذاکری با تاکید براینکه توجه به کاهش درآمدهای نفتی به معنای افزایش رسالت سازمان های اقتصادی غیر نفتی است گفت: پارک علم و فناوری و سازمان گمرکات از جمله مجموعه هایی هستند که باید به مساله مهم و سنگین توسعه محصولات دانش بنیان غیر نفتی کمک کنند.

شایان ذکراست در بخش دیگری از این نشست، مدیرکل گمرکات استان قم از آخرین دستاوردهای پارک علم و فناوری قم بازدید به عمل آورد.

