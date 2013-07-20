مرسی تاوان خون شهید شحاته را پس داد/ عقاید وهابیت آشکارا با قرآن در تضاد است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی بعد از ظهر شنبه در جلسه تفسیر قرآن کریم که در مدرسه حجتیه برگزار شد، به ادامه تفسیر سوره یاسین پرداخت و اضافه کرد: قرآن در بسیاری از موارد کلیات را بیان و از بیان جزئیات خودداری کرده است که ماجرای حبیب نجار و شهادت او هم به صورت کلی بیان شده است.

وی افزود: او فردی است که زودتر از بقیه افراد قومش به دین نبی دوران خود درآمد به همین دلیل موجب خشم و غضب قومش قرار گرفت و همین عامل منجر به شهادت او شد و به تعبیر قرآن وی در بهشت برزخی جای گرفت.

این مفسر قرآن ادامه داد: به کار بردن تعبیر بهشت برای وی در قرآن بیانگر این است که پس از مرگ انسان به برزخ می ‎رود كه يا در بهشت يا در جهنم قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه انسانها بزرگ به علت روح بلند و الهی که دارند همیشه طلب خیر و مغفرت برای امت خود دارند بیان کرد: یکی از این افرد همین حبیب نجار بود که در حال مرگ هم برای مردم قومش طلب خیر و غفران از خدا می کرد و پس از آن وقتی كه وارد بهشت شد قرآن تعبیر ارسال پیام از سوی او برای قومش را به کار برده است که نشان دهنده ارتباط انسان ها در حیات برزخی با دنیا بر خلاف عقیده وهابیت است.

آیت الله سبحانی با بیان اینکه این آیه پاسخ دندان شكنی به وهابيون داده كه می‌گویند مردگان پس از مرگ هيچ ارتباطی با اين عالم ندارند به عقاید وهابیت اشاره و اضافه کرد: وهابيون چند ویژگی دارند که پايين آوردن رتبه پيامبران الهی و از بين بردن تمام آثار اسلامی از جمله آن است.

وی با محکوم کردن حمله به آثار اسلامی و نابودی آنان تاکید کرد: اگر آثار اسلامی از بین برود خرافات دامن‌گیر مسلمانان می شود و سندی از اسلام باقی نمی ماند.

این مرجع تقلید شیعیان انکار ارتباط مردگان با دنیا را سومين ويژگی اعتقادی وهابیت دانست و تصریح کرد: علاوه بر ماجرای حبیب نجار آیات دیگری هم این اعتقاد را زیر سئوال برده که آيه 170 سوره آل عمران از جمله آن است در این آیه پیامبر شهدا را در یکی از جنگها مورد خطاب قرار داده است.

وی با بیان اینکه ما در نماز بر پیامبر(ص) سلام می دهیم بنابراین اگر وهابیون هم اين كلام را در نماز می‎گويند، پس قبول دارند كه پيامبر سلام ما را می‎شنوند.

آیت الله سبحانی با اشاره به شهادت شحاته در مصر و سکوت مرسی و دولت او در قبال این جنایت با بیان اینکه من طرفدار هیچ طرفی در مصر نیستم گفت: دولت مرسی به علت سکوت در مقابل این ظلم چوبش را خورد و به فاصله دو روز از حکومت ساقط شد.

وی با بیان اینکه کشتن شیخ حسن شحاته کار آسانی نیست زیرا ایشان در پنج سالگی حافظ قرآن است و آسمان نسبت به کشتن این فرد و هتک حرمت به جنازه‌‌اش عکس العمل نشان می‌‌دهد، عنوان کرد: خون شهید خدا هدر نمی‌رود و دیدیم که مرسی و اخوان المسلمین پس از قتل شیخ حسن شحاته سقوط کردند زیرا سکوت در برابر خون مظلوم اثر دارد هرچند حکومت ما حکومت حق باشد.