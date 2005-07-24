"آميتاب باچان" در نخستين فيلم انگليسي زبان خود بازي كرد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، فوق ستاره باليوودي در حالي كه تأكيد مي كند نسخه 90 دقيقه اي و انگليسي زبان "تقابل" با آنچه از روز جمعه در هند اكران شده تفاوت اساسي دارد، مي گويد: "توجه داشته باشيد كه "تقابل" نه نسخه دوبله شده "ويردو" است و نه نسخه زيرنويس شده آن. اين فيلم يك تفسير كاملاً متفاوت و جداگانه از همان طرح و داستان است. در واقع ما دو نسخه از فيلم گرفتيم، يكي به انگليسي و ديگري به هندي. بازيگران اول به يك زبان ديالوگ هايشان را مي گفتند و بعد به يك زبان ديگر."

با اينكه "تقابل" نخستين فيلم رسمي باچان به زبان انگليسي است، اما فوق ستاره باليوودي پيش از اين با فيلم "سياه" به كارگرداني سانجي بانسالي خود را به مردم غرب شناسانده بود. شارميلا تاگور هم كه در "تقابل" نقش مقابل باچان را بر عهده دارد، از چندين دهه پيش و با درخشش در فيلم هاي ساتيا جيت راي فقيد به چهره اي شناخته شده براي علاقمندان سينماي هند در جهان تبديل شده است.



باچان درباره احساس خود درباره جهاني شدن فيلمهايش هم چنين عقيده اي دارد: "بارها گفته ام و باز هم تكرار مي كنم كه به رسميت شناخته شدن توسط مخاطب غربي نهايت آرزوي من نيست. من فقط كار خودم را انجام مي دهم. اگر از بازي در فيلمي به زبان انگليسي لذت ببرم، مطمئن باشيد همين احساس را هم در مورد فيلم هاي اسپانيولي و فرانسوي خواهم داشت. درك عمومي از سينماي جهانشمول بايد تغيير كند. زبان ديگر نمي تواند يك مانع براي سينماگران باشد."

"تقابل" به كارگرداني ماهش مانجركار داستان يك زوج سالخورده از طبقه متوسط هند است كه ضربه روحي شديدي مي خورند.

