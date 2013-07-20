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۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۰۹

هنرستان هنرهای زیبای کرج در مقطع پیش دانشگاهی هنرجو می پذیرد

هنرستان هنرهای زیبای کرج در مقطع پیش دانشگاهی هنرجو می پذیرد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرهنرستان هنرهای زیبا( پسران) از آغاز ثبت نام در سال جدید تحصیلی 92-93 خبر داد .

سید هادی جوادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این هنرستان برای سال تحصیلی 92-93در رشته های سینما ، نمایش ، انیمیشن و گرافیک از علاقه مندان ( پسران ) به این رشته های هنری ثبت نام به عمل می آورد.
 
وی افزود: طی هماهنگی های انجام شده با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش ، کلیه رشته های آموزشی مذکور در مقطع پیش دانشگاهی نیز ارائه می شود.
 
 
 
جوادی نیا اعلام کرد: هنرستان هنرهای زیبا پسران کرج تنها هنرستان تخصصی آموزش هنر در سطح استان البرز است که در رشته های گوناگون هنری هنرجو می پذیرد و  در پایان دوره تحصیلی نیز به فارغ التحصیلان ، دیپلم رسمی آموزش و پرورش ارائه می دهد.
 
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در  ساعت اداری با شماره تلفن های 32502515 و 32506908 تماس حاصل نمایند.
 
 
کد مطلب 2100838

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