هنرستان هنرهای زیبای کرج در مقطع پیش دانشگاهی هنرجو می پذیرد

سید هادی جوادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این هنرستان برای سال تحصیلی 92-93در رشته های سینما ، نمایش ، انیمیشن و گرافیک از علاقه مندان ( پسران ) به این رشته های هنری ثبت نام به عمل می آورد.

وی افزود: طی هماهنگی های انجام شده با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش ، کلیه رشته های آموزشی مذکور در مقطع پیش دانشگاهی نیز ارائه می شود.

جوادی نیا اعلام کرد: هنرستان هنرهای زیبا پسران کرج تنها هنرستان تخصصی آموزش هنر در سطح استان البرز است که در رشته های گوناگون هنری هنرجو می پذیرد و در پایان دوره تحصیلی نیز به فارغ التحصیلان ، دیپلم رسمی آموزش و پرورش ارائه می دهد.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعت اداری با شماره تلفن های 32502515 و 32506908 تماس حاصل نمایند.