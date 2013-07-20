به گزارش خبرنگارمهر، داودی ظهر شنبه در جمع اعضای کانونهای فرهنگی افزود: 511 نفر از دانشآموزان تحت پوشش برنامههای کمیته امداد بوده و مبلغ 50 میلیون ریال در زمینههای مختلف از جمله شناسایی دانشآموزان مستعد، برنامههای فرهنگی و غیره هزینه شده است.
وی اظهار داشت: در زمینه معرفی دانشآموزان و دانشجویان مبلغ 850 میلیون ریال نیز برای شهریه دانشجویان و تشویق دانشجویان ممتاز و در زمینه بزرگسالان برای 180 خانوار آموزشهای فکری تربیتی و خودباوری و مشاوره خانواده هزینه شده است.
فرماندار شهرستان ابهر در این مراسم با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران گفت: تا به امروز در زیر سایه امام راحل و منویات مقام معظم رهبری، ارزشها و اعتقادات که در سطح کشور افکنده را لمس میکنیم.
نورالدین رفیعی با بیان اینکه ما باید از فضاها و فرصتهایی که داریم استفاده کنیم، گفت: باید نهایت بهره را از فرصتها ببریم و برای زندگی بهتر به وظیفه اصلی و اسلامی خود عمل کنیم.
وی با تاکید بر لزوم حراست از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی گفت: باید این حماسهها را گرامی داشته و به عنوان یک فرهنگ به نسل جوان معرفی شده و ماندگار شود.
فرماندار ابهر با اشاره به رشادتهای رزمندگان و بسیجیان در دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران گفت: حماسههای دوران دفاع مقدس جز با اراده خداوند و رهبری حکیمانه امام خمینی(ره) و ولایتپذیری رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس میسر نمیشد.
رفیعی با اشاره به توطئههای دشمنان در راستای زدودن اعتقادهای پاک نوجوانان و جوانان ایرانی تاکید کرد: معلمان باید دانشآموزان را نسبت به این توطئهها آشنا کرده و ایشان را در مسیر دفع توطئهها یار و یاور باشند.
وی با بیان اینکه به برکت نظام جمهوری اسلامی خدمترسانی به مناطق محروم رسیده است،گفت: مردم ولی نعمت ما هستند و همه مسئولان باید با همت و کار مضاعف در مسیر رفع مشکلات و خدمترسانی به مردم گام بردارند.
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