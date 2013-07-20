تصویب نهایی ارتقای موسسه ملی اقیانوس شناسی به پژوهشگاه

دکتر وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه پیشنهاد تبدیل موسسه ملی اقیانوس شناسی به پژوهشگاه در وزارت علوم گفت: پس از موافقت اولیه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون دایمی هیات امنای منطقه یک پژوهشی نیز در آخرین نشست خود در اردیبهشت ماه سال جاری با این ارتقا موافقت کرد.
رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی اظهار داشت: پس از تصویب در کمیسیون دایمی هیات امنای منطقه یک پژوهشی این موضوع در شورای گسترش آموزش عالی برای تصمیم نهایی ارجاع داده شد که شورای گسترش نیز موافقت خود را با ارتقای این موسسه به " پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی" اعلام کرد.
وی با بیان اینکه به دلیل ارتباط نزدیک میان اقیانوس و تغییرات جوی همواره بررسی اقیانوس با بررسی تغییرات جوی نیز همراه بوده است، ادامه داد: از این رو تغییرات اقلیم در جهان موجب تغییراتی در اقیانوسها میشود از این رو نیاز بود تا یک پژوهشگاه ملی مسائل جوی و اقیانوسی را به طور توامان پیگیری کند.
چگینی با اشاره به دستاوردهای این موسسه در حوزه علوم اقیانوسی و جو، خاطر نشان کرد: از این پس پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی، علاوه بر فعالیت در زمینه علوم و فنون دریایی و اقیانوسی در زمینه علوم جوی نیز در کشور فعالیت خواهد کرد.
نظر شما