قاچاق کالا در خوی به کمتر از 5 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن محمد زاده بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با اجرای این طرح که از چهار سال قبل در مرزهای کشورمان با ترکیه در محدوده جغرافیایی این شهرستان اجراشد هم اکنون قاچاق کالا در این مزر به کمتر پنج درصد رسیده است.

وی ادامه داد: در اجرای مراحل اول و دوم این طرح دهها طرح کنترل فیزیکی مرز اجرا شد که موفقیتهای خوبی را در پی داشته است وپیش بینی می شود امسال با اجرای مرحله سوم این طرح قاچاق در مرزهای خوی به صفر برسد.

محمد زاده افزود: در این مراحل با صرف بیش از 12 میلیارد ریال اعتبار در نوار مرزی 19 برجک احداث،47 کیلومتر کانل کشی ،10 کیلومتر نرده حفاظ و 4ونیم کیلومتر نیو جرسی و12 کیلومتر سیم خاردار نصب شده است

فرمانده هنگ مرزی خوی افزود: با اجرا این طرح هم اکنون 95 درصد مرز به کنترل ماموران هنگ مرزی در آمده و فعالیت کشاورزی مرزنشیان 70 درصد ،قالیبافی 50 درصد و تجارت و پیله وری از بازار چه رازی 40 درصد رشد داشته است.

کشورمان با ترکیه در حوزه شهرستان خوی 170 کیلومتر است که تاکنون در هفتاد درصدآن طرحهای انسداد مرزی اجرا شده است.