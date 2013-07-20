بیش از 9 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی استان سمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی پهلوان بعد از ظهر شنبه در بین فرزندان مرکز شبانه روزی مقداد، خدمتگزاری به محرومان جامعه و از جماه معلولان را توفیق الهی دانست و تصریح کرد: خداوند فرصت هایی را برای انسان ها ایجاد کرده است که باید قدر آن را بدانند.

وی با تأکید بر اینکه ۹ هزار و ۵۷۴ معلول در استان سمنان تحت پوشش بهزيستي قرار دارند، اظهار داشت: از اين تعداد يك هزار و ۹۰۰ معلول مستمري بگير بهزيستي هستند.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان، حوزه فعالیت های بهزیستی را گسترده خواند و عنوان کرد: معاونت پیشگیری در اداره بهزیستی نقش بسزایی را ایفا می کند.

پهلوان افزود: بهزیستی به عنوان تنها متولی امور معلولان، وظیفه نگهداری از فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، بخشهای مشاوره ای، مراکز میان مدت ترک اعتیاد و ... را نیز بر عهده دارد و با داشتن خطوط ارتباطی صدای مشاوره ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ پاسخگوی آحاد مردم است.

وی خدمت در مراکز شبانه روزی نگهداری از کودکان را از مهمترین وظایف اداره بهزیستی دانست و اظهار داشت: خدمت به کودکان بی سرپرست در این مرکز در اولویت برنامه کاری ما است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان نیز در ادامه این دیدار افزود: اداره بهزیستی متولی کارها و خدمات مقدس است.

حیدر آسیابی وظایف کارکنان بهزیستی را بسیار سنگین خواند و اظهار داشت: کارکنان اداره بهزیستی به افراد نیازمندی خدمت می کنند که از همه جا قطع امید کرده و تمام امید آنها به این اداره است.

وی با اشاره به این مطلب که در دین مبین اسلام کمک به سالمندان و معلولان تأکید شده است گفت: سخت ترین مکان برای محل خدمت اداره بهزیستی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با تشکر از افراد خیّر، خواستار توجه بیشتر به افراد نیازمند شد.

آسیابی با بیان اینکه متأسفانه مردم با اهداف، وظایف و فعالیت های بهزیستی آشنایی کافی ندارند گفت: اطلاع رسانی از فعالیت های این سازمان ضروری است.

وی در خاتمه با اشاره به این مطلب که با مدیریت جدید اداره بهزیستی استان سمنان، شاهد پویایی این اداره هستیم، آمادگی لازم دادستانی عمومی انقلاب سمنان را برای هرگونه کمک در راستای اهداف سازمان بهزیستی اعلام کرد.