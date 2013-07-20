اختصاص 125 میلیارد ریال برای مقابله با آسیب های اجتماعی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر از ساری، مصطفی محمد نجار عصر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مباره با مواد مخدر مازندران و شورای تامین استان، افزود: این اعتبارات صرفا از طریق وزارت کشور به استانداریها و فرمانداریها تخصیص خواهد یافت.



وی اظهار داشت: همه دستگاههای فرهنگی نیز در سرفصل اعتباری خود برای امر پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مواد مخدر اعتباراتی را در نظر گرفتند.



وزیر کشور با تبریک خلق حماسه بی بدیل مردم مازندران در 24 خرداد 92، تصریح کرد: این حضور 93 درصدی مردم علوی تبار استان سبب شد تا مسئولیت مسئولان در قبال خدمت رسانی به مردم دوچندان شود.



محمد نجار با بیان اینکه مازنیها در صدر جدول رای دهندگان کشور در انتخابات 92 قرار گرفتند، یادآور شد: میانگین حماسه ای که ملت ایران در این روز تاریخی حلق کردند بار دیگر ایران اسلامی را بیمه کرده است.

حماسه مازنیها مثال زدنی است

وی با اعلام اینکه همه ملت ایران و مسئولان کمک کردند تا حماسه ای بی بدیل برای ایران اسلامی رقم بخورد، افزود: این حضور پرشور سبب تحیر دشمنان شده و موجب شد تا چند سال حرف برای گفتن در صحنه بین الملل داشته باشیم.



وزیر کشور با بیان اینکه انتخابات ملت ایران آبرومندانه برگزار شده و سبب خلق حماسه ای بی بدیل برای ملت ایران شده است، افزود: این جضور پرشور و حماسه عظیم سبب شد تا مشروعیت نظام حفظ شود و دشمن دیگر جرات خطور به ایران را در دل راه ندهد.



رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور با اعلام اینکه دغدغه همه فرمانداران و استانداران اکنون پیشگیری و مقابله با درمان شده است، تصریح کرد: مبارزه با مواد مخدرهای صنعتی نظیر شیشه در کشور آغاز شده است.



محمد نجار با بیان اینکه مقابله با اعتیاد باید به صورت عالمانه و با برنامه صورت گیرد، افزود: باید از نیازهای مادی و معنوی خیران برای پیشگیری استفاده کرد ولی با سودگران مرگ با جدیت برخورد کرد.



وزیر کشور با اعلام اینکه نباید به آسانی از کنار آسیب های اجتماعی بگذریم، تصریح کرد: باید در کنار مراکز نگهداری معتادان، مراکز آموزشی ایجاد تا آنان با آسیب های افیون مواد مخدر آشنا شوند.



محمد نجار با بیان اینکه اشراف اطلاعاتی در مبارزه با مواد مخدر به اندازه زیادی افزایش یافته است، افزود: باید با اقدامات فرهنگی خانواده ها را بیدار کرد تا جوانان آنان در منجلاب مواد مخدر قرار نگیرند.



وزیر کشور از رسانه استانی خواست تا با ساخت فیلم های آموزشی، مضرات اعتیاد را برای مردم بازگو کند.

ارتقا شاخص امنیتی مازندران



سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز در این نشست با تقدیر از همه دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی برای مقابله با افیون اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، اظهار داشت: مازندران استان امنی بوده و آسیب های اجتماعی در آن جایگاهی ندارد.



وی افزود: مردم علوی تبار مازندران با حضور 93 درصدی خود در انتخابات نشان دادند که ولایی تبار بوده و همواره با آسیب‌های اجتماعی مقابله می‌کنند.



در این مراسم از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران، از وزیر کشور با اهدای تابلوی قرآنی تقدیر شد.



در این مراسم از اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و شورای تامین مازندران با اهدا لوح تقدیر قدردانی شد.



