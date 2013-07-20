تخلفات تصادفات در جاده های استان ایلام کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فضل الله شیری ظهر شنبه در نشست کمیسیون ایمنی راه های استان گفت: آمار تخلفات تصادفات در جاده های استان در سه ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 6 درصد کاهش یافته است .



وی در ادامه افزود: تلفات تصادفات جاده ای در استان از سال 88 تا کنون سیر نزولی داشته است.



این مسئول اظهار داشت: افزایش تعامل دستگاه ها برای استقبال مناسب از مسافران تابستانی و مسدود کردن تقاطع کنار گذر شرقی شهر ایلام در صورت تایید از سوی کارشناسان باید صورت پذیرد.



وی اضافه کرد : اداره کل راه وشهرسازی استان موظف است به منظور آشنایی ارگان های زیربط با نحوه ارسال اطلاعات تصادفات با دستگاه GPS به سامانه این اداره کل کارگاه آموزشی برگزار کند.

