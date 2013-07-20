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۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۱۳

شیری:

تخلفات تصادفات در جاده های استان ایلام کاهش یافت

تخلفات تصادفات در جاده های استان ایلام کاهش یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: آمار تخلفات تصادفات در جاده های استان کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فضل الله شیری ظهر شنبه در نشست کمیسیون ایمنی راه های استان گفت: آمار تخلفات تصادفات در جاده های استان در سه ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 6 درصد کاهش یافته است .

وی در ادامه افزود: تلفات تصادفات جاده ای در استان از سال 88 تا کنون سیر نزولی داشته است.

این مسئول اظهار داشت: افزایش تعامل دستگاه ها برای استقبال مناسب از مسافران تابستانی و مسدود کردن تقاطع کنار گذر شرقی شهر ایلام در صورت تایید از سوی کارشناسان باید صورت پذیرد.

وی اضافه کرد : اداره کل راه وشهرسازی استان موظف است به منظور آشنایی ارگان های زیربط با نحوه ارسال اطلاعات تصادفات با دستگاه GPS به سامانه این اداره کل کارگاه آموزشی برگزار کند.
 

کد مطلب 2100873

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