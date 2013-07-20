به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور مدیران عامل و مسئولان باشگاه های بدهکار و مهدی تاج و اسماعیل حسن زاده برگزار شد، مدیران باشگاه ها خواستار تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به وضعیت بدهی آنها شدند و تاکید کردند تا تیم های تحت مدیریت آنها در سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر حضور پیدا کنند.

این در حالی بود که مهدی تاج و اسماعیل حسن زاده برابر خواسته آنها مقاومت و تاکید کردند تا زمانی که باشگاه های بدهکار وضعیت بدهی هایشان را مشخص نکنند اجازه حضور در سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر به آنها داده نخواهد شد.

این جلسه در حال برگزاری است و طرفین هنوز برای مشخص شدن وضعیت بدهی ها به توافقی نرسیده اند.