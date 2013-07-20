  1. جامعه
  2. بهداشت
۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۲

کلیه زن مرگ مغزی به بردارش پیوند زده شد

اعضای بدن زنی که دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند پیوند از جمله برادر این زن پیوند زده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحومه خانم زهرا ساعدی که بر اثر تصادف با خودرو در خیابان مقابل منزلشان به مرگ مغزی دچار شده بود با رضایت خانواده به بیمارستان امام خمینی (ره) تهران اعزام و اعضای کبد، کلیه ها، قلب و تعدادی نسوج به بیماران نیازمند پیوند زده شد.

برپایه این گزارش، پس از انتقال جسد مرحومه برای اهداء اعضاء به بیمارستان امام خمینی (ره) تهران همزمان برادرش در بیمارستان لبافی نژاد تهران بستری و یک کلیه از خواهر مرحومه اش دریافت کردند و در حال حاضر وضعیت بیمار خوب است.

برادر این بیمار پیش از پیوند کلیه را پس زده بود و دیالیز می شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها