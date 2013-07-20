مجوز بهره برداري چهار دستگاه تفريحي شهربازي در ایلام صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مددی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از بازرسي هاي به عمل آمده از وسايل و تجهيزات تفريحي مستقر در شهربازي چغاسبز ايلام، بر اساس الزامات استاندارد ملي 8987 و رعايت كليه موارد ايمني توسط بهره بردار اين وسايل، مجوز بهره برداري از 4 دستگاه تفريحي اين شهربازي صادر شده است.

وی افزود: بهره بردار شهربازي چغاسبز ايلام، پس از برطرف نمودن موارد عدم انطباق اعلام شده در گزارش هاي بازرسي، رعايت موارد ايمني و آموزش اپراتورها، موفق به اخذ مجوز بهره برداري از دستگاه هاي قطار كودك، سرسره آبشار، تاب زنجيري و كشتي صبا از شركت تایيد صلاحيت همكار استاندارد شده است.

مددی اعلام كرد: اعتبار اين مجوزها منوط به رعايت مواردي نظير آموزش مستمر اپراتورها، رعايت نكات ايمني، عدم استفاده از دستگاه در شرايط نامساعد جوي، انجام بازديدهاي روزانه، هفتگي، ماهيانه، شش ماهه و ساليانه در موعد مقرر و ثبت و نگهداري نتايج، روغن كاري و انجام سرويس هاي لازم مي باشد.

طرح كنترل ويژه دستمال كاغذي در مراكز عرضه ايلام اجرا شد

مدیر کل استاندارد استان ايلام گفت: همزمان با سراسر كشور، به منظور مبارزه با كم فروشي، طرح نظارت ويژه بر کیفیت دستمال كاغذي هاي توزيع شده در مراكز عرضه در استان ايلام اجرا شده است.

مددی گفت: با توجه به استفاده گسترده مردم از دستمال كاغذي، كارشناسان این اداره كل بازرسی ضربتی از مراكز فروش، عرضه و توزيع اين محصول در سطح استان ایلام را آغاز كردند.

این مسئول افزود: از ابتداي تيرماه، طرح ویژه بازرسی و نظارت برای مبارزه با تخلف های مربوط به کم فروشی آغاز شده است و اين طرح ادامه خواهد یافت.

مددی عنوان كرد: فرآورده های دستمال کاغذی از نظر اندازه گیری و کنترل وزن و حجم، در آزمایشگاه هاي استاندارد مورد آزمون قرار گرفته اند كه در برخي از موارد، تعداد برگه هاي دستمال كاغذي موجود در بسته، با تعداد درج شده بر روي بسته ها متفاوت است.

وي اعلام كرد: در این طرح، با تولید و فروش هرگونه کالای غير استاندارد و بی کیفیت كه سلامت مردم را به خطر بياندازد و نیز واحدهاي توليدي و صنفي كه اقدام به كم فروشي نمايند، از طريق مراجع قضايي برخورد قانوني خواهد شد.

این مسئول گفت: از آن جایی که یکی از اساسی ترین حقوق مربوط به مصرف کنندگان، رضایت آن ها از کمیت، کیفیت و استاندارد بودن كالاها است، از سوي سازمان ملي استاندارد ايران، طرح برخورد با كم فروشي، افت كيفيت و كميت مواد تركیبي كالاهاي بسته بندي به سراسر كشور ابلاغ شده و در حال اجرا مي باشد.

وي افزود: در اين طرح نظارتي، كارشناسان سازمان استاندارد، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان و اداره کل تعزيرات حكومتي مشاركت دارند.

مددی تصريح كرد: اين اداره كل، گزارش هاي مربوط به كم فروشي و كاهش وزن كالا را پيگيري ‌مي‌كند و از طريق تعزيرات حكومتي به استان توليد كننده گزارش داده می شود. و

وی در پايان افزود: ضمن اعلام هشدار به توليدكنندگان كه در صورت كاهش وزن كالاي خود، متخلف محسوب شده و با آن ها به شدت برخورد مي شود، از شهروندان عزيز ايلامي تقاضا مي شود هنگام خرید کالا، علاوه بر توجه به نشان استاندارد، به تاريخ توليد و انقضا، و نیز وزن ذکر شده بر روی بسته بندی توجه نمایند.

بازديد دانش آموزان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از آزمايشگاه های استاندارد ايلام

وی بیان داشت: با هماهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام، دانش آموزان عضو طرح تابستانی اوقات فراغت این کانون از مجتمع آزمايشگاهی اداره کل استاندارد بازديد به عمل آوردند.

این مسول اظهار داشت: اين دانش آموزان از آزمايشگاه های صنايع غذايی، ميکروبيولوژی، انگ فلزات گرانبها، صنایع شیمیایی و صنايع ساختمانی بازديد کردند و کارشناسان هر يک از آزمايشگاه های مربوطه در مورد کالاهای مشمول استاندارد اجباری، نحوه آزمون محصولات مختلف، معرفی وسايل، لوازم و تجهيزات آزمايشگاهی و کاربرد هر کدام از اين دستگاه ها، توضيحاتی ارایه دادند.