دستگیری زمین خواران 5 میلیارد ریالی در بروجرد/ تصرف 12 هزار متر زمین

سردار کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی کسب خبر و اطلاعاتی مبنی بر اینکه دو نفر در شهرستان بروجرد برای استخراج معادن اقدام به تصرف غیرقانونی زمین کرده اند، شناسایی و پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان با کارهای اطلاعاتی و هماهنگی مقام قضایی روز گذشته دو زمین خوار را در بروجرد شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان در خصوص نحوه زمین خواری نیز گفت: با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که زمین خواران با تصرف غیرقانونی 12 هزار و 300 متر از زمین های اطراف روستایی در بروجرد با تخریب این اراضی اقدام به استخراج معادن از نوع سنگ فلدسپات به ارزش پنج میلیارد ریال کرده اند.

سردار علیزاده با اشاره به اینکه دو زمین خوار به جرم خود اعتراف کرده و تحویل مراجع قضایی شدند، از مردم خواست قبل از هر گونه معامله زمین با مراجعه به سازمانهای مرتبط نظیر شهرداری، فرمانداری و اداره ثبت اسناد استعلام های لازم را دریافت و سپس اقدام به خرید، ساخت و ساز و ... کنند.