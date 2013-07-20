اجرای طرح ضیافت الهی در 4 امامزاده بلده

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قربانعلی عسگری اظهار داشت: همزمان با ماه مبارک رمضان طرح ضیافت الهی در 4 امامزاده شاخص بلده با حضور روحانیان، قاریان و عموم مردم مؤمن و روزه‌داردرحال برگزاری است.

سرپرست اوقاف و امور خیریه بخش بلده با بیان اینکه طرح ضیافت الهی در بقاع متبرکه در راستای تبدیل این اماکن مذهبی به قطب های فرهنگی است، گفت: برگزاری محافل انس با قرآن، نماز جماعت، استقرار روحانی در آستان مقدس امامزادگان، پاسخگویی به سؤالات شرعی و مسایل روز و برگزاری کلاس‌های آموزش قرآن از جمله برنامه های این طرح در امامزادگان شاخص است.

وی با اشاره به اینکه همزمان با ماه مبارک رمضان محافل انس با قرآن در بقاع متبرکه و مساجد استان برگزار می شود، تصریح کرد: اوقاف و امور خیریه بخش بلده همچون سال‌های گذشته جهت ترویج فرهنگ قرآنی و استفاده بیشتر روزه داران از فضای معنوی ماه مبارک رمضان محافل انس با قرآن برگزار می کند.

توزیع 350 بسته غذایی در بین فقرا آمل

حجت ا لاسلام مهدیان از تهیه و توزیع 350 بسته غذایی در بین فقرا از عواید موقوفه ابوالحسن ارباب این شهرستان خبر داد.



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل گفت: ماه پرفیض رمضان فرصت بسیار مغتنمی است که به فکر فقرا و نیازمندان جامعه باشیم.



وی افزود:بخشی از نیات موقوفه ابوالحسن ارباب این شهرستان که ویژه نیازمندان و فقرا و افراد بی بضاعت است به تعداد 350 بسته غذایی در این ماه مبارک تهیه و در بین این عزیزان توزیع شده است.

برگزاری طرح ضیافت الهی در 5 امامزاده بندپی

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بندپی از برگزاری ویژه برنامه های ماه رمضان این اداره در جوار آستان مقدس 5 امامزاده این شهرستان و در قالب طرح ضیافت الهی خبر داد.



حجت الاسلام محمد زمان خلیلی با اشاره به اینکه ماه رمضان فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ قرآن و مانوس شدن با آن است ادامه داد: در همین راستا در برنامه های طرح ضیافت الهی، جزء خوانی و ترتیل خوانی قرآن کریم هر روزه در آستان مقدس امامزادگان مجری این طرح در بندپی برگزار می شود.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه بندپی گفت: امامزاده عباس (ع)، امامزاده عبدالله شيخ موسي (ع)، تكيه غرب فيلبند، تكيه شرق فيلبند، آستانه آقا سيدناصر (ع) از اولین روز ماه مبارک رمضان در حال اجرای طرح ضیافت الهی است.





