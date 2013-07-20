نرخ خرید تضمینی گندم افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد خرد بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه به پيگيري هاي مستمر در خصوص افزايش قيمت خريد تضميني گندم از طرف سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها و ارائه هزينه هاي تمام شده يك كيلو گرم گندم در مرحله اول نرخ خريد تضميني گندم از شش هزار و 500 ریال به هفت هزار و 200 ريال افزايش يافت كه پس از پيگيري هاي متعدد از طرف سازمان جهادكشاورزي استان فارس منجر به بررسي بيشتر و در نهايت افزايش قيمت خريد تضميني گندم به هشت هزار ريال براي هر كيلو گندم نان و هشت هزار و 300 ريال براي هر كيلو گندم دروم با در نظر گرفتن افت مفيد و غير مفيد دو درصد و چهار درصد گرديد.

وی ادامه داد: خريد تضميني اعلام شده با احتساب افت متعارف دو درصد و چهار درصد مي باشد و گندم هاي با افت زير افت متعارف به قيمت خريداري مي گردد كه اين باعث دلگرمي بيشتر كشاورزان و ترغيب آنان جهت تحويل گندم به مراكز خريد دولتي مي شود و همچنين گندم هايي كه توسط بخش خصوصي و واسطه ها خريداري شده اند مجدداً به دولت فروخته شوند.

رئیس جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد: گندم هايي كه قبلا در سيستم دولتي از كشاورزان خريداري گرديده نيز شامل قيمت جديد مي شوند كه مابه التفاوت قيمت به گندم كاران پرداخت خواهد شد.

خرد تاکید کرد: عمليات برداشت گندم از نيمه دوم فروردين ماه در شهرستان هاي جنوبي استان فارس آغاز و در نيمه اول شهريور ماه در شهرستان هاي سردسير شمالي به اتمام مي رسد و پيش بيني مي شود در سال زراعي جاري استان فارس با توليد بيش از يك ميليون و 680 هزار تن گندم با كيفيت مقام نخست توليد گندم كشور را همچون 26 سال گذشته بتواند به خود اختصاص دهد.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي فارس گفت: انجام عمليات به‌ نژادي و به ‌زراعي نتايج بسيار مطلوبي به همراه داشت و سبب شد تا هم‌ اكنون شاهد برداشت باكيفيت‌ترين نوع گندم باشيم كه درصد پروتئين بالايي نيز دارد بطوري كه اكثر استان هاي كشور متقاضي خريد گندم توليدي اين استان مي باشند.

وی یادآور شد: در سال زراعي جاري بالغ بر 476 هزار هكتار از اراضي شامل 372 هزار هكتار آبي و 104 هزار هكتار ديم به كشت اين محصول استراتژيك اختصاص يافت و بارندگي هاي مطلوب به ويژه در شهرستان هاي پرپتانسيل مركزي و شمالي عاملي مفيد در جهت افزايش عملكرد شده است.

خرد افزود: تاكنون عمليات برداشت از حدود 84 درصد مزارع گندم انجام گرديده كه بالغ بر يك ميليون و 400 هزار تن گندم با كيفيت بدست آمده است. رئیس جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: از اين ميزان محصول توليدي بالغ بر يك ميليون و 100 هزار تن گندم به عنوان مازاد بر مصرف كشاورزان نيز به بازار عرضه گرديده است.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي فارس در بخشي ديگر از سخنان خود از اجراي طرح پرايمينگ بذر در گندم آبي، گفت: اين طرح براي سومين سال متوالي است كه در مزارع گندم آبي استان اجرايي مي شود كه خوشبختانه با اجراي آن ضمن به حداقل رساندن دوره هاي رشد، افزايش 10 درصدي عملكرد و كاهش حداقل يك دوره آبياري را شاهدبوده ايم .

وي يادآورشد: با توجه به وسعت مزارع گندم آبي استان (370 هزار هكتار) هر دور كاهش آبياري در هر هكتار، در مجموع بيش از 500 ميليون مترمكعب صرفه جويي در مصرف آب را به همراه خواهد داشت.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي فارس هم چنين به اجراي طرح به نژادي مشاركتي براي توليد بذر گندم ديم در مناطق ديم خيز استان اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه ساليانه حدود 100 هزار هكتار از اراضي ديم خيز استان فارس به كشت گندم ديم اختصاص داده مي شود، استفاده از بذور مناسب و سازگار با شرايط اقليمي اين مناطق ضروري است كه در همين راستا طرحي به نام "به نژادي مشاركتي" در سه شهرستان ممسني، آباده و شيراز با به كارگيري 100 رقم برتر به مرحله اجرا در آمده است كه با پايان گرفتن زمان سه ساله اين طرح، شاهد معرفي ارقام سازگار با شرايط هر منطقه و نتايج بسيار مفيد و مؤثر آن خواهيم بود.