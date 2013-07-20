  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۵۸

عبدالفتاح السیسی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندید نمی شود

سخنگوی نیروهای مسلح مصر اخبار مربوط به نامزدی وزیر دفاع این کشور برای انتخابات ریاست جمهوری آینده را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس، احمد محمد علی با اشاره به اخبار رسانه های خارجی و داخلی مصر درباره احتمال نامزد شدن عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصری برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آن را بی اساس دانست.

وی افزود: فرمانده کل نیروهای مسلح مصر به فرماندهی این موسسه کهن و ریشه دار و نیز نقش که در حفاظت از امنیت ملی مصر ایفا می کند افتخار می کند.

اخسنگوی نیروهای مسلح مصر بیان کرد: این همبستگی بی سابقه ای که میان ملت و نیروهای مسلح مصری وجود دارد کافی است و السیسی بیشتراز این نمی خواهد.

از سوی دیگر شبکه الجزیره در خبری فوری اعلام کرد: عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر دستور تشکیل کمیته کارشناسی برای اصلاح قانون اساسی را صادر کرد  و این کمیته به زودی کار خود را شروع خواهد کرد.

کد خبر 2100896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها