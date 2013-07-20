عبدالفتاح السیسی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندید نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس، احمد محمد علی با اشاره به اخبار رسانه های خارجی و داخلی مصر درباره احتمال نامزد شدن عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصری برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آن را بی اساس دانست.

وی افزود: فرمانده کل نیروهای مسلح مصر به فرماندهی این موسسه کهن و ریشه دار و نیز نقش که در حفاظت از امنیت ملی مصر ایفا می کند افتخار می کند.

اخسنگوی نیروهای مسلح مصر بیان کرد: این همبستگی بی سابقه ای که میان ملت و نیروهای مسلح مصری وجود دارد کافی است و السیسی بیشتراز این نمی خواهد.

از سوی دیگر شبکه الجزیره در خبری فوری اعلام کرد: عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر دستور تشکیل کمیته کارشناسی برای اصلاح قانون اساسی را صادر کرد و این کمیته به زودی کار خود را شروع خواهد کرد.