یک شعبه و 51 هزار بیمه شده در بروجرد/ افزایش شعب تامین اجتماعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیریایی ظهر شنبه در دیدار با سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر 51 هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بروجرد قرار دارند.

وی تصریح کرد: این تعداد با احتساب افراد تحت تکفل خود به 151 هزار نفر در شهرستان می رسد که پاسخ به این حجم از جمعیت توان بالایی نیاز دارد تا رضایتمندی مردم را به حداکثر برسانیم.

رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان بروجرد با بیان اینکه ما به دنبال رضایتمندی ارباب رجوع هستیم، افزود: برای پاسخگویی بهتر به مردم پیشنهاد کرده ایم که اگر مسئولین همکاری کنند یک شعبه دیگر در بروجرد ایجاد کنیم.

پیریایی ادامه داد: هدف ما پاسخگو بودن و رضایتمندی جامعه هدف خود است چرا که با توجه به مشکلات، این شعبه در شان و منزلت مردم بروجرد نیست و قدیمی و کوچک بوده و فضای کار برای مجموعه محدود است.

طلب 22 میلیارد تومانی تامین اجتماعی بروجرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات تامین اجتماعی از بخشهای مختلف اشاره کرد و بیان داشت: حدود 22 میلیارد تومان تامین اجتماعی از کارگاههای سطح شهر طلب دارد که تا کنون وصول نشده است.

رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان بروجرد افزود: از این مبلغ، حدود 13 میلیارد تومان معادل 60 درصد مربوط به شهرداری بروجرد است.

وی تصریح کرد: متاسفانه حدود 600 میلیون تومان نیز از شهرداری اشترینان طلب داریم که آن هم وصول نشده است و این در حالی است که عدم پرداخت حق بیمه برخی کارگاهها به تامین اجتماعی مشکلاتی را برای مجموعه به وجود آورده است.

بدهی 6 میلیارد تومانی سامان کاشی به تامین اجتماعی

پیریایی ادامه داد: از 22 میلیارد تومان طلب ما از کارگاهها حدود 6 میلیارد تومان مربوط به سامان کاشی بروجرد است که در حال حاضر حق بیمه پرداخت می کند اما مبلغ مذکور مربوط به سنوات گذشته این واحد تولیدی بوده که تاکنون پرداخت نکرده است.

رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان بروجرد با بیان این مطلب افزود: برای تسهیل در پرداخت بدهی حق بیمه کارکنان سامان کاشی آن را به صورت تقسیط در آورده که باز تاکنون سامان کاشی نتوانسته است اقساط خود را پرداخت کند.

وی تصریح کرد: علاوه بر سامان کاشی و شهرداری واحد سنگبری رئوف سنگ بروجرد نیز با عناوین مختلف از پرداخت حق بیمه کارکنان خود امتناع می کند.

پیریایی افزود: بدهی واحد سنگبری رئوف سنگ بروجرد حدود 200 میلیون تومان است که اگر نیروهای برون سازمانی در کار ما دخالت نکنند، طبق مواد قانونی برای گرفتن حق بیمه از کارگاهها برخورد کرده و می توانیم با اجرایی کردن ماده 50 قانون با آنها برخورد کنیم.