شناسایی 35 کمپ غیرمجاز مقابله با اعتیاد در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی عصر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران در استانداری افزود: این کمپ ها که خود ایجاد آسیب اجتماعی کرده باید ضرب العجل توسط سازمان بهزیستی تعطیل شود.



وی اظهار داشت: در گلوگاهها و ورودیهای استان، ایست بازرسی نداریم که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.



رئیس پلیس مازندران با اشاره به اینکه در شناسایی و حذف نقاط آسیب پذیر استان اقدامات خوبی صورت گرفته است، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی و فرهنگی به سرعت در جهت حذف همه نقاط آسیب پذیر اقدام کنند.



برخورد جدی با شرارت های سازمان یافته



علی حق پرست، مدیر کل اطلاعات مازندران نیز در این نشست با اشاره به اینکه برای نخستین بار در سال 89 توانسنیم نخستین پایگاه تولید مواد مخدر صنعتی را در چالوس کشف و متلاشی کنیم، اظهار داشت: به واسطه مهاجر و مسافرپذیری مازندران، این استان در معرض انواع مواد مخدر صنعتی است.



وی با بیان اینکه نسبت به شناسایی افراد شرور و سابقه دار در حوزه تولید و فروش مخدرهای صنعتی اقدام کردیم، افزود: در این راستا 400 قبضه سلاح شکاری از فروشندگان و سازندگان این مواد افیونی کشف و ضبط شده است.



مدیرکل اطلاعات مازندران با اشاره به اینکه با عوامل و عناصر سازمان یافته مواد مخدر برخورد جدی می کنیم، تصریح کرد: 50 کیلوگرم مواد مخدر شیشه را با کشف باندی در استان متلاشی کردیم.



فعالیت بسیج سازندگی در مقابله با مواد مخدر



سرتیپ دوم پاسدار محمد تقی شاهچراغی، فرمانده سپاه کربلای مازندران نیز با اشاره به ورود بسیج سازندگی به موضوع مقابله با مواد مخدر، اظهار داشت: در این راستا دوره های حرفه آموزی برای دختران و پسران نجات یافته از اعتیاد برگزار شده است.



وی با بیان اینکه همسران برخی معتادان را به سفرهای زیارتی مشهد مقدس اعزام کردیم، افزود: تیم های پزشکی بسیج جامعه پزشکی ورود پیدا کرده تا در جهت پیشگیری و مقابله با افیون اعتیاد گام هایی صورت گیرد.



شاهچراغی با اشاره به تامین سبد معیشتی برای خانوارهای آسیب دیده با همکاری دستگاههای مددجویی در استان، گفت: محلات آلوده عباس آباد نکا، قائم شهر و آمل را شناسایی تا توسط نیروهای بسیج سازندگی، اقدام به پاکسازی این مناطق از طریق برگزاری دوره های مختلف فرهنگی آموزشی کنیم.







