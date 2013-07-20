نامه دبیر کل کمیته ملی المپیک وجاهت قانونی ندارد

کریم صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور جلوگیری از فساد اداری و بین المللی باید فدراسیون جهانی و مقامات کمیته بین المللی‌المپیک را در جریان امور قرار بدهیم. نامه‌ای که دبیرکل کمیته ملی المپیک در اختیار دارد و به پیوست ارائه می‌شود، از دو حالت خارج نیست: یا جعلی است و وجاهت قانونی ندارد و یا اینکه حاوی اطلاعات دروغ است.

وی گفت: در این نامه عنوان شده که با برگزاری مجمع تصمیم به برکناری من گرفته‎اند حال آنکه وزیر مرا برکنار کرده و به همین جهت هم بوده که فدراسیون جهانی این فدراسیون را تعلیق کرده است. آنها برای اینکه فدراسیون تیراندازی با کمان رفع تعلیق شود چنین سندی که از نظر من مجعول است را تهیه کرده‌اند.

صفایی در پایان اظهار داشت: تقاضامندم تا به طریق مقتضی مراتب را به فدراسیون جهانی اعلام تا از عواقب سوء استفاده چنین اسنادی پیشگیری شود. همچنین مراتب به منظور روشنگری افکار عمومی و مخاطبین ارزشمند این ورزش ارائه می‎گردد تا روند مسموم جاری اصلاح شود و شیوه‎های حکیمانه و اصلاح گرایانه در راستای منشور کمیته بین المللی المپیک اتخاذ گردد.