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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۹:۱۵

حجت الاسلام گنابادی نژاد:

ریشه کنی بستر اختلاف در فرقه‌های اسلامی با نقش‌آفرینی روحانیت محقق می شود

ریشه کنی بستر اختلاف در فرقه‌های اسلامی با نقش‌آفرینی روحانیت محقق می شود

نیشابور - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: باید با نقش‌آفرینی روحانیت آگاه، بستر و زمینه‌های احتمال بروز اختلاف در فرقه‌های اسلامی ریشه‌کن شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت ‌گنابادی‌نژاد در حاشیه بازدید از اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: باید برای جلوگیری از تفرقه، اشتراکات با ادیان و مذاهب را برای اتحاد امت بزرگ اسلامی در تقابل با جریان بی‌دینی و الحاد که اساس مذهب را هجمه می‌دهد، تقویت و توسعه بدهیم.

وی بیان داشت: هیچ توجیهی به‌خاطر اینکه تشیع از موضع تقابل و یا تعارض با فرق و مذاهب وارد بحث‌های تفرقه‌انگیز بشود، نیست؛ زیرا جاذبه، توانمندی و اثرگذاری در معارف شیعی وجود دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ادامه داد: ورود به بحث‌های اعتقادی و تفرقه‌انگیز یا زائیده ضعف درونی موقتی، محتوایی و یا فقدان قدرت و امکانات است که نتوانیم اثربخشی داشته باشیم.

‌گنابادی‌نژاد بیان کرد: همچنین مجموعه فرصت‌های گسترده‌ نوینی برای تبلیغ در اختیارمان هست که عملا نیازی به بحث تفرقه‌انگیزی نیست.

وی تصریح کرد: امروز فرصت استثنایی در اختیار تشیع است تا امکان توسعه معارف اهل بیت(ع) به برکت پیروزی انقلاب اسلامی فراهم شود.

 

کد مطلب 2100914

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