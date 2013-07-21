کارگروه هماهنگی و مدیریت واحد زائران خارجی تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اعلایی عصر شنبه در اولین جلسه بررسی مسایل و موضوعات مرتبط با زائران خارجی اظهار کرد: در دو سال گذشته شاهد رشد حضور زائران خارجی در مشهد برای استفاده معنوی از ظرفیت های مذهبی و فرهنگی حریم مقدس علی بن موسی الرضا (ع) و مشهد مقدس بوده ایم.

وی افزود: در حال حاضر بیشترین زائران خارجی از کشورهای اسلامی منطقه از جمله عراق، کویت، لبنان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، عربستان و پاکستان و تعداد قابل توجهی از مسلمانان و شیعیان کشورهای اروپایی و دیگر نقاط جهان نیز به مشهد مقدس مشرف می شوند.

معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه ماده 12 قانون برنامه پنجم توسعه راهبرد اصلی در موضوع توسعه کمی و کیفی زیارت اماکن مذهبی کشور است، تصریح کرد: تامین زیرساخت های لازم، مدیریت و نظارت بر کیفیت خدمات ارایه شده به زائران خارجی و هماهنگی جهت تشرف عارفانه ی آنان، بررسی مسایل اجتماعی حضور زائران، ارتقای کیفیت خدمات، بالا بردن میزان ماندگاری حضور آنان در مشهد از جمله مسایلی است که بایستی در خصوص زائران خارجی آستان مقدس علی بن موسی الرضا (ع) مورد توجه قرار گیرد.

اعلایی ادامه داد: همچنین چگونگی توسعه جذب و افزایش حضور زائران خارجی، بررسی حلقه های اجرایی در مدیریت میدانی خدمات رسانی به زائران، تلاش برای تامین زیرساخت های لازم در جهت پذیرش زائران کم درآمد کشورهای همسایه و تسهیل زیارت آسان از دیگر موضوعات اساسی در حوزه ی زائران خارجی است.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد با تکمیل اعضا و در اسرع وقت، کارگروه هماهنگی امور زائران خارجی به دبیری اداره کل هماهنگی امور فرهنگی زائران استانداری خراسان رضوی تشکیل شده و مسائل و موضوعات مرتبط با آنان در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

شایان ذکر است در این جلسه نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط، گزارشی از فعالیت های خود در زمینه جذب، خدمت رسانی و مدیریت حوزه زائران خارجی امام رضا (ع) ارایه دادند.