حجت الاسلام یدالله تقوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری طرح "با قرآن در رمضان" در سمنان افزود: در این طرح روزانه یک جزء قرآن کریم توسط قاریان برتر شهرستان قرائت می شود.

وی اظهار داشت: اين برنامه هر روز در ايام ماه مبارك رمضان در مسجد الزهراي(س) سمنان ساعت 19 به منظور ترويج و گسترش فرهنگ انس با قرآن کريم با حضور علاقمندان بويژه نوجوانان و جوانان برگزار مي شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان تصریح کرد: ايجاد رغبت و انگيزه در نوجوانان به منظور آشنايي بيشتر با قرآن، کشف و پرورش استعدادهاي قرآني شهرستان در زمينه تلاوت قرآن کريم از ديگر اهداف برگزاري اين برنامه است.

وی همچنین ضمن با اشاره به اجرای طرح "بینات 16" در سمنان گفت: اين طرح شامل تفسير، ترجمه و مفاهيم سوره مبارکه روم است.

تقوی نیا تصریح کرد: طرح "بینات 16" هر روز ساعت 10:30 صبح در مسجد سيد الشهداء (عليه السلام) سمنان بر مبناي تفسير نمونه تاليف آيت الله العظمي مکارم شيرازي با حضور علاقمندان برگزار مي شود.

رئیس اداره تبليغات اسلامي سمنان در خاتمه با بیان اینکه در این دوره 30 نفر از خواهران شرکت دارند اظهار داشت: شرکت کنندگان اين دوره پس از قبولي در آزمون ورودي روانخواني، در دوره مذكور شركت و در پايان به نفرات قبول شده در آزمون پاياني، گواهينامه معتبر سازمان دارالقران معادل 46 ساعت آموزشي اعطا خواهد شد.