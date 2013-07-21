اوقاف و امور خیریه زنجان 21 هزار مستاجرموقوفه ای دارد

حجت الاسلام علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر،افزود: در این راستا بعضی از این مستاجر ها تنها با پرداخت سالیانه مبلغ ناچیز500 هزار تومان و 9 هزار تومان اجاره خود را به این سازمان پرداخت نمی کنند.



وی اظهار داشت: میزان موقوفه استان زنجان هزار و 500 متر است که در آمد زایی در این موقوفات در توسعه سرمایه گذاری استان بسیار موثر است.



مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان ، به احیای موقوفات اشاره کردوگفت: همانطور که فریضه امر به معروف و نهی از منکر مهم است و نیاز به فرهنگ سازی دارد موقوفه هم نیاز به فرهنگ سازی دارد که در این راستا باید رسانه ها فرهنگ سازی لازم را در این خصوص را مد نظر قرار دهند.



حجت الاسلام باقری گفت: تاکنون سازمان اوقاف و امور خیریه نزدیک 5 میلیارد تومان از امامزادگان و موقوفات در آمد زایی کرده است که این میزان در آمد زایی نسبت به سالهای گذشته بسیار حائز اهمیت است.



وی در ادامه گفت: در همین راستا در آمد زایی بقعه قیدار نبی دو میلیارد و 300 میلیون تومان، سید ابراهیم یک میلیارد تومان و امامزاده شفت دو میلیارد و 300 میلیون تومان بوده است.



مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان افزود: استفاده از موقوفات و امامزادگان درآمدزایی خوبی را برای استان ایجاد می کند بنابراین باید بقاء متبرکه و مساجد را طوری توسعه دهیم تا بتوانند درآمدزایی کنند.