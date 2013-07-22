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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۴

حبیبی یگانه:

صدور مجور احداث برای واحدهای تجاری در زنجان 150 متر است

صدور مجور احداث برای واحدهای تجاری در زنجان 150 متر است

زنجان - خبرگزاری مهر: شهردار زنجان گفت: صدور مجوز احداث کل واحدهای تجاری برای مساجد و امامزادگان برای طرح خودگردان 150 متر مربع است.

حبیب ملایی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: زنجان اولین استان در کشور است که طرح خود گردانی مساجد را اجرا کرده است.

وی اظهار داشت: مجوزی که به این واحدهای تجاری داده می شود رایگان است و هیچ گونه مشکلی برای احداث این واحدهای تجاری وجود ندارد .

شهردار زنجان تاکید کرد: در این راستا در استان زنجان مسجد امام حسین (ع) واحد تجاری احداث شده و در آمد زایی دارد و هیچ گونه مبلغی برای احداث این واحد پرداخت نشده است.

یگانه در ادامه، به نوسازی و احداث سرویس بهداشتی درمساجد و امامزادگان اشاره کردوگفت: در این راستا 20 میلیون تومان برای این امر اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: شهرداری زنجان با سازمان اوقاف همکاری لازم را دارد و برای توسعه و بازسازی بقاء متبرکه و مساجد نهایت مساعدت لازم را دارد.

شهردار زنجان افزود: شهرداری هیچ گونه مشکلی با سازمان اوقاف ندارد.

کد مطلب 2100946

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