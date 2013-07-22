صدور مجور احداث برای واحدهای تجاری در زنجان 150 متر است

حبیب ملایی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: زنجان اولین استان در کشور است که طرح خود گردانی مساجد را اجرا کرده است.
وی اظهار داشت: مجوزی که به این واحدهای تجاری داده می شود رایگان است و هیچ گونه مشکلی برای احداث این واحدهای تجاری وجود ندارد .
شهردار زنجان تاکید کرد: در این راستا در استان زنجان مسجد امام حسین (ع) واحد تجاری احداث شده و در آمد زایی دارد و هیچ گونه مبلغی برای احداث این واحد پرداخت نشده است.
یگانه در ادامه، به نوسازی و احداث سرویس بهداشتی درمساجد و امامزادگان اشاره کردوگفت: در این راستا 20 میلیون تومان برای این امر اختصاص یافته است.
وی یادآور شد: شهرداری زنجان با سازمان اوقاف همکاری لازم را دارد و برای توسعه و بازسازی بقاء متبرکه و مساجد نهایت مساعدت لازم را دارد.
شهردار زنجان افزود: شهرداری هیچ گونه مشکلی با سازمان اوقاف ندارد.
زنجان - خبرگزاری مهر: شهردار زنجان گفت: صدور مجوز احداث کل واحدهای تجاری برای مساجد و امامزادگان برای طرح خودگردان 150 متر مربع است.
حبیب ملایی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: زنجان اولین استان در کشور است که طرح خود گردانی مساجد را اجرا کرده است.
نظر شما