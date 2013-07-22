صدور مجور احداث برای واحدهای تجاری در زنجان 150 متر است

حبیب ملایی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: زنجان اولین استان در کشور است که طرح خود گردانی مساجد را اجرا کرده است.



وی اظهار داشت: مجوزی که به این واحدهای تجاری داده می شود رایگان است و هیچ گونه مشکلی برای احداث این واحدهای تجاری وجود ندارد .



شهردار زنجان تاکید کرد: در این راستا در استان زنجان مسجد امام حسین (ع) واحد تجاری احداث شده و در آمد زایی دارد و هیچ گونه مبلغی برای احداث این واحد پرداخت نشده است.



یگانه در ادامه، به نوسازی و احداث سرویس بهداشتی درمساجد و امامزادگان اشاره کردوگفت: در این راستا 20 میلیون تومان برای این امر اختصاص یافته است.



وی یادآور شد: شهرداری زنجان با سازمان اوقاف همکاری لازم را دارد و برای توسعه و بازسازی بقاء متبرکه و مساجد نهایت مساعدت لازم را دارد.



شهردار زنجان افزود: شهرداری هیچ گونه مشکلی با سازمان اوقاف ندارد.