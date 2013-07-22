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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۴

برای حضور در بازیهای جهانی کالی؛

ملی پوشان دوگانه ایران سه شنبه عازم کلمبیا می شوند

ملی پوشان دوگانه ایران سه شنبه عازم کلمبیا می شوند

ملی پوشان دو گانه ایران روز سه شنبه برای حضور در بازی‌های جهانی کالی در سال 2013 عازم کشور کلمبیا می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم اعزامی کشورمان به کلمبیا را رقیه شریفی و ماندانا دهقان در بخش بانوان و سلمان تیموری در بخش مردان تشکیل می دهند. نفرات یاد شده پس از انجام آزمون های آمادگی جسمانی و رکوردگیری، با کسب امتیاز مورد تایید اتحادیه بین المللی سه گانه، برای نخستین بار مجوز حضور در بازی های جهانی را کسب کردند.

بازی های جهانی سال 2013 میلادی از چهارم تا چهاردهم مرداد ماه در شهر کالی کلمبیا برگزار خواهد شد و رقابت های دوگانه بخش بانوان و مردان به ترتیب در روزهای چهارم و پنجم مرداد ماه انجام می شود. محمد علی صبور سرپرست فدراسیون ورزش سه گانه به همراه بهنام بوبانی مربی تیم ملی دوگانه، تیم اعزامی به کلمبیا را همراهی می کنند.

 

کد مطلب 2100948

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