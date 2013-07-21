تغییر کاربری هزار هکتار از اراضی ارتفاعات پرند به فضای سبز

فتحعلی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تغییر کاربری هزار هکتار از اراضی پرند در ارتفاعات این شهر به فضای سبز به عنوان "کمربند سبز پرند" در ستاد فضای سبز استان تهران به تصویب رسید.

وی در این خصوص افزود: مراحل اداری واگذاری این ارتفاعات از طریق منابع طبیعی استان و مبادی ذی ربط در حال انجام بوده تا در اختیار فضای سبز شهرداری پرند قرار گرفته و بزودی فعالیت در این قسمت از شهر آغاز خواهد شد.

دریاچه مصنوعی پرند در انتظار ارائه طرح است

این مسئول در ادامه در پاسخ به این سوال که احداث دریاچه مصنوعی و پارک تفریحی ورزشی پرند در چه مرحله ای قرار دارد به خبرنگار مهر گفت: بعد از تحویل زمین از شرکت عمران، مجوز طراحی و اجرا از سوی قائم مقام شورای شهر و استانداری تهران صادر شده است.

همتی با بیان اینکه آگهی نوبت اول جهت ارائه طرح چاپ شده است، اضافه کرد: شرکت های ذی صلاح باید در این مناقصه شرکت کرده و طرح های خود را ارائه دهند و هزینه طرح در نوبت دوم مناقصه توسط مجری طرح پرداخت می شود.

شهردار پرند با اشاره به اینکه این مجموعه شامل دریاچه مصنوعی، فضای سبز و مجموعه های خدماتی، رفاهی، تفریحی، فرهنگی و ورزشی خواهد بود، افزود: در مرحله بعد، طرح برای اجرا به سرمایه گذار واگذار می شود.

بهره برداری از سالن جلسات شهرداری و آب نمای پارک کوهسار

وی پارک سالمندان و کودکان و نوجوانان را در مرحله طراحی عنوان و بیان کرد: راه اندازی آب نمای پارک کوهسار، قلعه بزرگ و وسائل بازی، ترن کوچک و بزرگ، راه اندازی سرویس های بهداشتی و ترن کوچک در پارک فدک، ایجاد زمین فوتبال چمن در پارک فدک و بهره برداری از سالن جلسات شهرداری از جمله اقدامات انجام شده اخیر شهرداری است.