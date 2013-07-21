  1. استانها
  2. کردستان
۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۹:۴۱

اخبار آموزش و پرورش کردستان/

26 هزار نفر روز ميهمان تابستاني در مراكز اقامتي آموزش و پرورش كردستان اسكان داده شدند

26 هزار نفر روز ميهمان تابستاني در مراكز اقامتي آموزش و پرورش كردستان اسكان داده شدند

سنندج – خبرگزاری مهر: معاون پشتيباني اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان گفت: از ابتداي فعاليت ستاد اسكان تابستاني تا كنون بيش از 26 هزار نفر روز ميهمان در مراكز اقامتي آموزش و پرورش استان پذيرش شده اند.

ذوالفقار نساج در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتداي فعاليت ستاد اسكان ميهمانان تابستاني آموزش و پرورش استان، يعني اول تير ماه 92 تا كنون بيش از 26 هزار نفر روز ميهمان در مراكز اقامتي آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه استان پذيرش شده اند.

وي افزود: تعداد ميهمانان اسكان داده شده 17 هزار و 394 نفر در قالب چهار هزار و 51 خانوار بودند كه در مراكز اقامتي پذيرش و اسكان داده شده اند.

معاون پشتيباني اداره كل آموزش و پرورش كردستان از ادامه فعاليت ستاد اسكان ميهمانان تابستاني تا شهريور ماه 92 خبرداد و ادامه داد: مراكز اقامتي آموزش و پرورش استان آماده ارائه خدمات به ميهمانان تابستاني است.

12 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان مورد سنجش سلامت و آمادگي تحصيلي قرار گرفتند

رئيس آموزش و پرورش استثنايي استان کردستان بیان کرد: تا كنون بيش از 12 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان كردستاني از طريق پايگاه هاي سنجش مورد ارزيابي قرار گفته اند.

حسن صمدي یادآور شد: سنجش سلامت جسماني و آمادگي تحصيلي نوآموزان بدو ورود به دبستان از 26 خرداد ماه 92 آغاز شده است و تا امروز تير ماه جاري بيش از 12 هزار نفر از نوآموزان بدو ورود به دبستان با حضور در پايگاه هاي سنجش مورد ارزيابي قرار گرفته اند.

وي با بيان اينكه تعداد 16 پايگاه در سطح استان سنجش سلامت و آمادگي تحصيلي نوآموزان بدو ورود به دبستان را بر عهده دارد، گفت: فعاليت اين پايگاه ها تا شهريور ماه 92 ادامه دارد.

کد مطلب 2100980

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها