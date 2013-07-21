26 هزار نفر روز ميهمان تابستاني در مراكز اقامتي آموزش و پرورش كردستان اسكان داده شدند

ذوالفقار نساج در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتداي فعاليت ستاد اسكان ميهمانان تابستاني آموزش و پرورش استان، يعني اول تير ماه 92 تا كنون بيش از 26 هزار نفر روز ميهمان در مراكز اقامتي آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه استان پذيرش شده اند.

وي افزود: تعداد ميهمانان اسكان داده شده 17 هزار و 394 نفر در قالب چهار هزار و 51 خانوار بودند كه در مراكز اقامتي پذيرش و اسكان داده شده اند.

معاون پشتيباني اداره كل آموزش و پرورش كردستان از ادامه فعاليت ستاد اسكان ميهمانان تابستاني تا شهريور ماه 92 خبرداد و ادامه داد: مراكز اقامتي آموزش و پرورش استان آماده ارائه خدمات به ميهمانان تابستاني است.

12 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان مورد سنجش سلامت و آمادگي تحصيلي قرار گرفتند

رئيس آموزش و پرورش استثنايي استان کردستان بیان کرد: تا كنون بيش از 12 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان كردستاني از طريق پايگاه هاي سنجش مورد ارزيابي قرار گفته اند.

حسن صمدي یادآور شد: سنجش سلامت جسماني و آمادگي تحصيلي نوآموزان بدو ورود به دبستان از 26 خرداد ماه 92 آغاز شده است و تا امروز تير ماه جاري بيش از 12 هزار نفر از نوآموزان بدو ورود به دبستان با حضور در پايگاه هاي سنجش مورد ارزيابي قرار گرفته اند.

وي با بيان اينكه تعداد 16 پايگاه در سطح استان سنجش سلامت و آمادگي تحصيلي نوآموزان بدو ورود به دبستان را بر عهده دارد، گفت: فعاليت اين پايگاه ها تا شهريور ماه 92 ادامه دارد.