صدر اعظم آلمان لغو تحريمهاي عراق را خواستار شد

به گزارش خبر گزاري آلمان از برلين پاول وزير امور خارجه آمريكا نيز از مذاكراتش با شرودر ابراز رضايت كرد و آن را سازنده خواند.شرودر همچنين اعلام كرد كه دولت آلمان طرح توسعه نيروهاي پاسدار صلح در افغانستان را مورد بررسي قرار مي دهد . اين طرح قرار است به كابل محدود نشود و مناطق ديگر را نيز زير پوشش قرار دهد.

آلمان پيش از اين مخالف توسعه نيروهاي حافظ صلح در افغانستان بود.

روابط آلمان و آمريكا مدتها به علت حمايت نكردن برلين از حمله آمريكا به عراق تيره شده بود و اكنون به نظر مي رسد دو كشور

قصد دارند روابط خود را بهبود بخشند.