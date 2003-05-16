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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۱:۵۲

در ديدار با پاول وزير امور خارجه آمريكا

صدر اعظم آلمان لغو تحريمهاي عراق را خواستار شد

صدر اعظم آلمان لغو تحريمهاي عراق را خواستار شد

گرهارد شرودر صدر اعظم المان پس از ديدار با وزير امور خارجه امريكا گفت تحريمهاي سازمان ملل بر ضد عراق ديگر معنايي ندارد و بايد لغو شود.

به گزارش خبر گزاري آلمان از برلين  پاول  وزير امور خارجه آمريكا نيز  از مذاكراتش با شرودر  ابراز رضايت كرد  و آن را سازنده خواند.شرودر همچنين اعلام كرد كه دولت آلمان طرح توسعه نيروهاي پاسدار صلح در افغانستان را مورد بررسي قرار مي دهد .  اين طرح قرار است به كابل محدود نشود و مناطق ديگر را نيز زير پوشش قرار دهد.
آلمان پيش از اين مخالف توسعه نيروهاي حافظ صلح در افغانستان بود.
روابط آلمان و آمريكا مدتها  به علت حمايت نكردن برلين از حمله آمريكا به عراق تيره شده بود و اكنون به نظر مي رسد دو كشور
قصد دارند روابط خود را بهبود بخشند.

 

کد مطلب 2101

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