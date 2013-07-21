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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۹:۵۵

شهبازی تاکید کرد:

ارتقای نظم اجتماعی با بهره گیری از جشنواره رسانه و امنیت عمومی

ارتقای نظم اجتماعی با بهره گیری از جشنواره رسانه و امنیت عمومی

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اردبیل تاکید کرد: از جمله اهداف کلیدی جشنواره رسانه و نظم و امنیت عمومی ارتقا نظم اجتماعی به واسطه تقویت سهم رسانه ها در پیشگیری اجتماعی است.

هوشنگ شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این جشنواره در راستای تعامل هدفمند ناجا و رسانه است، تصریح کرد: این جشنواره در نظر دارد زمینه افزایش روزافزون احساس امنیت در شهروندان را فراهم کند.

وی افزود: علاوه بر این تقویت بستر های رسانه ای نظم و امنیت عمومی از دیگر اهداف کلیدی این جشنواره است.

به گفته شهبازی ظرایف روانشناختی نشر و تحلیل اخبار حوادث و رخدادها، ابعاد جامعه شناختی تهیه، تدوین و انتشار اخبار اجتماعی، کنش روی رسانه ها در حیطه قانون گرایی و نظم پذیری، ساز و کارهای رسانه ای ارتقای نظم و امنیت اجتماعی و سهم و نقش رسانه ها در ارتقای تعامل پلیس و مردم محورهای کلیدی پیش بینی شده برای جشنواره ذکر شده است.

شهبازی با تاکید به ضرورت مشارکت تمامی اصحاب قلم و رسانه در این جشنواره اضافه کرد: علاقه مندان می توانند آثار خود از آخر خرداد ماه سال جاری تا 20 دی ماه سال جاری را در سه بخش خبر، مصاحبه و گزارش در دو گروه رسانه های مکتوب و مجازی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی با بیان اینکه محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد، ادامه داد: آخرین مهلت ارسال آثار پایان دی ماه سال جاری بوده و داوری جشنواره در دو مرحله مقدماتی و نهایی نظر نهایی خود را تا 10 بهمن ماه سال جاری اعلام خواهد کرد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان افزود: به سه نفر منتخب هر بخش جشنواره لوح یادبود، تندیس و جوایز نفیس اهدا خواهد شد.

شهبازی اضافه کرد: هیئت داوران جایزه ویژه خود به مبلغ 30 میلیون ریال را به پدید آورنده و یا پدید آورندگان بهترین اثر ارسالی اهدا خواهد کرد.

کد مطلب 2101000

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