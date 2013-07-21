ارتقای نظم اجتماعی با بهره گیری از جشنواره رسانه و امنیت عمومی

هوشنگ شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این جشنواره در راستای تعامل هدفمند ناجا و رسانه است، تصریح کرد: این جشنواره در نظر دارد زمینه افزایش روزافزون احساس امنیت در شهروندان را فراهم کند.

وی افزود: علاوه بر این تقویت بستر های رسانه ای نظم و امنیت عمومی از دیگر اهداف کلیدی این جشنواره است.

به گفته شهبازی ظرایف روانشناختی نشر و تحلیل اخبار حوادث و رخدادها، ابعاد جامعه شناختی تهیه، تدوین و انتشار اخبار اجتماعی، کنش روی رسانه ها در حیطه قانون گرایی و نظم پذیری، ساز و کارهای رسانه ای ارتقای نظم و امنیت اجتماعی و سهم و نقش رسانه ها در ارتقای تعامل پلیس و مردم محورهای کلیدی پیش بینی شده برای جشنواره ذکر شده است.

شهبازی با تاکید به ضرورت مشارکت تمامی اصحاب قلم و رسانه در این جشنواره اضافه کرد: علاقه مندان می توانند آثار خود از آخر خرداد ماه سال جاری تا 20 دی ماه سال جاری را در سه بخش خبر، مصاحبه و گزارش در دو گروه رسانه های مکتوب و مجازی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی با بیان اینکه محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد، ادامه داد: آخرین مهلت ارسال آثار پایان دی ماه سال جاری بوده و داوری جشنواره در دو مرحله مقدماتی و نهایی نظر نهایی خود را تا 10 بهمن ماه سال جاری اعلام خواهد کرد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان افزود: به سه نفر منتخب هر بخش جشنواره لوح یادبود، تندیس و جوایز نفیس اهدا خواهد شد.

شهبازی اضافه کرد: هیئت داوران جایزه ویژه خود به مبلغ 30 میلیون ریال را به پدید آورنده و یا پدید آورندگان بهترین اثر ارسالی اهدا خواهد کرد.