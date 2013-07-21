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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۹:۴۹

صدور مجوز "جرم عشق" با ملودی حمید عسگری

صدور مجوز "جرم عشق" با ملودی حمید عسگری

مجوز انتشار آلبوم موسیقایی"جرم عشق" با صدای امیر عشقی و آهنگسازی حمید عسگری از سوی دفتر موسیقی وزارت ارشاد صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آلبوم موسیقایی که بخش عمده ای از ساخت ملودی آن بر عهده حمید عسگری خواننده مطرح موسیقی پاپ بوده آهنگسازان دیگری چون فرهاد زارع، عماد طغرایی، محسن افراسیابی و امیر عشقی نیز حضور دارند. ضمن اینکه محسن افراسیابی، فرهاد زارع، شاهین طاها و محمد مجرلو کار تنظیم قطعات را انجام داده اند.

آلبوم موسیقایی "جرم عشق" اولین آلبوم رسمی امیر عشقی در جایگاه خواننده است. ضمن اینکه زهرا کلاته، فاطمه صالحی، پروانه خزایی و مهران زنده دل ترانه سرایی قطعات مختلف این آلبوم را به عهده داشتند.

همچنین در ضبط این آلبوم هنرمندانی چون امید حجت گیتار اسپانیش، بهنام حکیم بزوکی و گیتار، بابک یوسفی کلارینت، میثم مروستی ویولن و محمد مجرلو گیتار اسپانیش به عنوان نوازنده حضور دارند.

"قسمت من"، "بی تفاوت"، "جرم عشق"، "بدون تو نمی تونم"، "به کی بگم"، "غروب آخر"، " قانون عشق"، "پشت پا" و "حسرت" عنوان قطعات اين آلبوم است كه مجوز آن به نام به شرکت فرهنگی هنری "سل فا" به مديريت مجید طوسی از سوی دفتر موسیقی صادر شده است.

کد مطلب 2101002

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