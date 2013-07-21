محفل انس با قرآن با حضور قاری برجسته مصری در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه محفل انس با قرآن در ماه مبارک رمضان شنبه شب در تالار انتظار با قرائت صدیق محمود صدیق المنشاوی و با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه قبل از ورود این قاری جهان اسلام، قاریان استان کرمانشاه که در سطح کشوری دارای مقام هستند به قرائت آیاتی از قرآن کریم پرداختند.

در این مراسم مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به اینکه برگزاری محافل قرآنی از سیره های نیکو در جامعه است،گفت: در این راستا می توان دانشمندی با بیانی زیبا و یا شنونده ای هوشیار بود و یا تدبر کننده ای در آیات الهی بود، که هر کدام از این ها امتیاز بزرگ در جامعه قرآنی محسوب می شود.

حسینی اراکی با ذکر اینکه جامعه قرآنی باید چنان عمل کند که برای اقشار مختلف مردم الگویی نیکو شود، گفت: الگو دادن و هدایت و رهبری جامعه از میان جوانان جامعه قرانی است که با عمل نیکو ، صوت زیبا و به کارگیری سیره و منش صالح الگویی بی بدیل برای مردم باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: چه بسیار کسان برای یک بار جذب صوت زیبا و یا شیدای اخلاق یک قاری قرآنی شده و در این راستا به سوی جامعه قرانی هدایت شده اند .

وی افزود: تبلیغ و ترویج فرهنگ قرانی همه از ذخائر قرانی در جامعه است که علاوه بر آن یکی از محور های هدایت مردم از انحرافات فکری و اجتماعی و سیاسی در جامعه است.

وی با تشریح این مطلب که امروز بهره گیری مردم در جامعه از مبلغین قرانی بهره گیری عملی است، گفت: امروزه مردم بیشتر به اعمال مبلغین دینی توجه دارند تا به گفتار انها زیرا مردم عمل نیکو را در سیره و روش مبلغان دینی جستجو می کنند و تاثیرات رفتار این افراد از گفتارشان بر جامعه بیشتر است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش به سفر اعزامی مبلغین دینی اشاره کرد و افزود: در سفر اعزامی مبلغین دینی دیده شد که مردم به عمل مبلغین بیشتر توجه دارند و تاثیرگذاری عملی به قرآن موثر از گفتار قرانی در جامعه است .

حسینی از نشانه های مومن، را ایمان قبلی دانست و گفت: در سوره بقره به این اشاره شده که ای پیامبر با دلائل محکم مردم را بسوی پروردگارت هدایت کن و به مردم بگو در انجام امور از خدا و رسولش پیشی نگیرند.

مدیر کل اوقاف استان کرمانشاه در پایان افزود: علم اصلی، علم عملی است که خدا در قلب افرادی قرار داده که قصد هدایت مردم را دارند و این علم، علمی خدایی است.