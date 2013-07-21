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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۹:۵۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

 - نیروهای امنیتی مصر به دفتر العالم در این کشور حمله کردند.

- رژیم صهیونیستی اعلام کرد که علیرغم تلاش های واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات سازش، به شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین ادامه خواهد داد.

- بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سرگیری مذاکره با فلسطینی ها را حیاتی خواند.

- انتخابات مجلس سنای ژاپن امروز برگزار می شود.

- تظاهرات در آمریکا در اعتراض به تبرئه قاتل نوجوان سیاهپوست ادامه دارد.

- ونزوئلا به تلاش های خود برای بهبود روابط با آمریکا پایان داد.

- تلفات انفجارهای بغداد به 50 کشته و 150 زخمی افزایش یافت.

- "حازم الببلاوی" نخست وزیر موقت مصر از مردم این کشور خواست که برای ثبات مصر با یکدیگر متحد باشند.

- در درگیری های جدید در کشمیر 7 نفر زخمی شدند.

- در عملیات پاکسازی ارتش پاکستان در مرز افغانستان 15 شبه نظامی و 4 نظامی دولتی کشته شدند.

- "نبیل فهمی" وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد که راه حل سیاسی تنها راه حفظ حاکمیت سوریه است.

- اتحادیه نویسندگان مصری اعلام کرد که تظاهرات 30 ژوئن کودتا نیست بلکه انقلاب محسوب می شود.

کد مطلب 2101046

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