اولین مرکز آموزش مداحی در خوزستان افتتاح شد

حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز آموزشی الزهرا تلاش دارد تا آموزش منسجم و دقیق مداحی را برای اولین بار در استان به مخاطبان خود ارائه دهد.



وی با بیان اینکه این آموزش ها در قالب برگزاری کلاسهای حضوری و آموزشهای مجازی همچنین به صورت ارائه نشریه برگزار می شود، تصریح کرد: در اولین دوره آموزشی این مرکز حدود 60 هنرجو ثبت نام کرده اند.



حجت الاسلام بلک، تربیت نیروهای تازه نفس برای اجرای مراسم آئینی، مبرا کردن فرهنگ عاشورایی از هرگونه تحریف را از اهداف آموزشگاه الزهرا برشمرد و اظهار کرد: توزیع کتاب و جزوات آموزشی و برگزاری گردهمایی مداحان در هر سال از برنامه های پیش روی این مرکز است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان تصریح کرد: هنرجویان علاقمند به این رشته با مراجعه به مرکز و قبولی در مصاحبه می توانند با حضور در این مرکز دوره های آموزشی خود را سپری کنند.



وي يكي از اهداف مهم سازمان تبلیغات اسلامی را سرمايه گذاري براي افزايش بصيرت قشر جوان مداحان کشور اعلام كرد و افزود: در این مرکز سعی شده است در این خصوص افراد آموزش دیده به یک جایگاه متعالی دست پیدا کنند.



مشاور فرهنگی استاندار خوزستان با اشاره به جايگاه ويژه مداحان در ميان مردم گفت: جايگاه يک مداح و شاعر ديني در عرصه هاي اجتماعي، محوري و فاخر است و اگر آسيبي در اين قشر باشد بيشتر از آسيب از يک فرد در حريم خصوصي است.



حجت الاسلام بلک تاکيد کرد: برخي معتقد هستند مداح چند دقيقه اي هم سخنراني داشته باشد خوب است اما من معتقدم که مداح کارش سخنراني نيست. البته مداح بايد سخنور باشد اما در قالب اشعار و در موضوعات مختلف شعرهاي مناسب ارائه دهد و همچنين بايد با جايگاه آيات قرآني در موضوعات اشعار و مدايح آشنا باشد.



مدير کل تبليغات اسلامي خوزستان عنوان کرد: مداحان تلاش كنند اطلاعات خود را در آيات و احاديث بالا ببرند و اطلاعات ديني مناسبي داشته باشد. مداحان بايد توجه داشته باشند که مرزبندي و خط قرمز در کارشان داشته باشند و توجه کنند که انجام برخي از کارها ممکن است براي مردم عادي بد نباشد اما براي مبلغ و مداح اهل بيت همان کار کراهت دارد.

