سالن ورزشی چندمنظوره در باخرز ساخته شد/آغاز رقابتهای تکواندو جام رمضان در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس اداره ورزش و جوانان باخرز گفت: یک سالن ورزشی چند منظوره در روستای ارزنه شهرستان ساخته خواهد شد.

محمداسماعیل صادق پور اظهار داشت: عملیات ساخت یک سالن ورزشی چند منظوره به متراژ 665 متر در روستای ارزنه شهرستان باخرز از اواسط مرداد ماه آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه حدود 800 خانوار در این روستای دارای جاذبه های تفریحی و طبیعی، ساکن هستند، افزود: 100 میلیون تومان اعتبار اولیه برای ساخت سالن ورزشی در روستای ارزنه در نظر گرفته شده است که با توجه به جمعیت بالای علاقه مندان به رشته های مختلف ورزشی چون کشتی، کشتی چوخه، فوتبال و والیبال در این روستا امیدواریم با اختصاص کامل تمامی اعتبارات مورد نیاز به زودی شاهد افتتاح آن باشیم.

حضور تیم فوتبال دختران زیر 13 سال خراسان رضوی در رقابت های کشوری

نائب رییس هیأت فوتبال خراسان رضوی گفت: یک تیم به نمایندگی از استان در فستیوال فوتبال دختران زیر 13 سال کشور حضور پیدا خواهد کرد.

حمیرا شجاعی اظهار داشت: امسال فستیول دختران زیر 13 سال زیر نظر فدراسیون فوتبال و برای اولین بار برگزار می شود که تلاش داریم یک تیم از استان خراسان رضوی را به این رقابتها اعزام کنیم.

وی افزود امسال خوشبختانه با همکاری اداره کل آموزش و پرورش، مسابقات فوتبال مقطع ابتدایی مدارس دخترانه استان را برگزار کردیم که نفرات برتر این مسابقات مشخص شده اند و از آن ها برای تشکیل تیم فوتبال دختران زیر 13 سال استان دعوت خواهیم کرد.

شجاعی ادامه داد: با اعزام تیم به این فستیوال اولین گام در راه تشکیل تیم های فوتبال دختران استان در رده های سنی پایه را برمی داریم و امیدواریم در آینده این روند را روز به روز بهبود بخشیده و تیم های قدرتمندی را روانه مسابقات کنیم.

حضور تیم دوچرخه سواری آدنیس خراسان رضوی در رقابتهای لیگ برتر

دبیر هیأت دوچرخه سواری خراسان رضوی از اعزام تیم دوچرخه سواری آدنیس مشهد به مرحله دوم لیگ برتر ایران در تهران خبر داد.

مجتبی جاودانی ایرانی نژاد گفت: مرحله دوم رقابتهای لیگ برتر دوچرخه سواری روزهای 2 تا 4 مرداد ماه بعد از افطار در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

وی با اشاره به حضور تیم دوچرخه سواری آدنیس مشهد در این رقابتها، افزود: نماینده دوچرخه سواری خراسان رضوی با ترکیب هادی طیهوری، علی متقیان، حسن مکرم، مسعود پورهمتی، نوید کلاهی، کمال رازی، و فرزاد وطنی راهی این مرحله از رقابتها خواهد شد.

رقابتهای استعدادیابی تنیس روی میز پسران خراسان رضوی برگزار شد

نایب رییس هیأت تنیس روی میز خراسان رضوی از برگزاری مسابقات استعدادیابی پسران زیر 14 سال در مشهد خبر داد.

کاظم مستحقی راد گفت: این مسابقات با همکاری تربیت بدنی آموزش و پرورش دیروز 28 تیر ماه در سالن کوشه ای مشهد برگزار شد.

وی افزود: 87 نونهال و نوجوان پسر حاضر در کلاسهای اوقات فراغت تابستان امسال، در رقابتهای دیروز به رقابت پرداختند.

حضور 9 ورزشکار از خراسان رضوی در المپیک 2013 ناشنوایان و پیوند اعضا

رییس هیأت ورزشهای ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضای خراسان رضوی اظهار داشت: خراسان رضوی با 9 ورزشکار ملی پوش سهم بالایی در مسابقات المپیک 2013 ناشنوایان بلغارستان و پیوند اعضای آفریقای جنوبی دارد.

محمد شیخ زاده گفت: رقابتهای المپیک 2013 ناشنوایان با حضور تیم های ملی سراسر دنیا از 4 تا 13 مرداد ماه در صوفیه بلغارستان برگزار می شود و نمایندگان خراسان رضوی در رشته های فوتبال، والیبال، و جودو در آن حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به حضور علی سلحشور جودوکار ناشنوای استان در این رقابتها، افزود: مصطفی فردوسی، مرتضی عباسی و محمدعلی گرایلی در رشته فوتبال و پرویز نسایی، وحید طالبی و سید محمد حسینی در رشته والیبال دیگر ملی پوشان خراسانی حاضر در مسابقات المپیک 2013 صوفیه هستند.

آغاز رقابتهای تکواندو جام رمضان در مشهد

دبیر هیات تکواندو شهرستان مشهد از آغاز رقابتهای جام رمضان با برگزاری مسابقات رده سنی نونهالان در این شهرستان خبر داد.

محمد درحی گفت: شب نخست رقابتهای تکواندو جام رمضان در بخش مبارزه دیشب 28 تیر ماه با حضور تیم هایی از باشگاههای مشهد در سالن خانه تکواندو مجموعه ورزشی تختی این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: 20 تکواندوکار نونهال دارای کمربند قرمز در اوزان 33-، 37-و 65+ کیلوگرم شب گذشته با هم به رقابت پرداختند.

دبیر هیات تکواندو شهرستان مشهد ادامه داد: در پایان مسابقات علی باقری از باشگاه مدرسه تکواندو به مقام نخست وزن 33- دست یافت، حیدر سیدحمزه تکواندوکار 37- کیلوگرم باشگاه تختی در این وزن اول شد و مهدی مجد لکزا از باشگاه غدیر مشهد مقام اول وزن 65+ کیلوگرم رقابتهای جام رمضان را بدست آورد.