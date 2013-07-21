قرآن و سنت پیامبر(ص)مصدر دین و شریعت اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل مقری‌موذن صبح یکشنبه در جمع پایوران رسمی، وظیفه و فراگیران آموزش آموزشگاه رزم مقدماتی شهید هاشمی‌نژاد نیشابور در حسینیه فضل‌بن شاذان(ع) این شهر، اظهارکرد: اگر همه چیز در قرآن بود و نیازی به سنت پیامبر(ص) نبود، خود قرآن دستور نمی‌داد که پیامبر خدا تبیین‌‌کننده دین اسلام باشد.

وی بیان کرد: اهل سنت به دریافت سنت از طریق صحابی معتقد هستند و شیعه معتقد به دریافت سنت از اهل بیت(ع) هستند.

وی با بیان اینکه دستور خداوند، اطاعت از پیامبر اکرم(ص) و توجه به سیره و روش ایشان است، اظهار داشت: این اختلاف شیعه و سنی از آنجا شروع می‌شود که بعد از یک یا 15 قرن پس از پیامبر اکرم(ص) مردم باید سنت را از چه کسی دریافت کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی نیشابور با بیان اینکه اهل سنت معتقد هستند چه کسی بهتر از صحابی که 23 سال با پیامبر در حج، جنگ، مسافرت، مسجد و ... بوده‌اند برای بیان سنت پیامبر(ص) هستند، تصریح کرد: دلیل دیگر آنان برای این موضوع، آیات قرآن در یاد کردن بزرگی صحابه و احادیث پیامبر(ص) در تعریف اصحاب خود است.

مقری گفت: اینکه می‌گویند شیعه معتقد به مصدر دین بودن اهل بیت(ع) است یک دروغ بزرگ است زیرا شیعه معتقد به انتقال دادن سنت پیامبر اکرم(ص) توسط اهل بیت(ع) است.

وی افزود: ما معتقد برآنیم که اهل بیت(ع) سنت پیامبر(ص) را مو به مو برای ما نقل کرده‌اند.

امام جمعه نیشابور عنوان کرد: اگر اهل سنت معتقد به همنشینی صحابه با پیامبر(ص) هستند باید پرسید آیا اهل بیت(ع) بیشتر همنشین پیامبر(ص) بودند یا صحابی تقرب بیشتری به ایشان داشتند.

مقری اظهار داشت: اگر انصاف بدهید که کدام یک بیشتر با پیامبر(ص) بودند و از سنت و روش ایشان بهتر آگاه هستند، باید اهل بیت(ع) را معرفی کرد.

وی اضافه کرد: اگر در ده آیه از قرآن از اصحاب پیامبر(ص) تعریف شده است در 20 آیه هم مذمت برخی از آنان آمده است مانند آیاتی که صحابی از منت گذاشتن و مجادله کردن با پیامبر(ص) نهی شده‌اند.

مقری بیان کرد: حتی عالمان اهل سنت نیز در عبادت، پاکی و علم، اهل بیت(ع) را قبول دارند و همه کتاب‌های آنان در تعریف ایشان است.

وی توهین به صحابه را یکی دیگر از تهمت‌های وارده به شیعه دانست و گفت: شیعیان، مسلمانان صدر اسلام و تمامی صحابی که برای اسلام زحمت کشیده‌اند را گرامی و مورد احترام می‌دانند.