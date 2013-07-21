6 تا 10 میلیون نفر از افراد دهک پایین جامعه بیمه نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا زالی در خصوص دلیل امضا نکردن حکم وی از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، گفت: نمی‌دانم به چه دلیل رئیس جمهور این حکم را امضا نکرده اما آنچه که مسلم است بعد از اتمام انتخابات مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در تاریخ 6 اردیبهشت 92، بر اساس قانون رئیس هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی و رئیس منتخب مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به طور مشترک نامه‌ای به ریاست جمهوری نوشتند که حکم فرد منتخب را تنفیذ کند اما متاسفانه تاکنون این کار صورت نگرفته و بنده نیز براساس قانون، بدون حکم رئیس جمهور فعالیت می‌کنم.

سازمان نظام پزشکی مدافع سرانه واقعی درمان

رئیس کل منتخب سازمان نظام پزشکی ایران با بیان اینکه بحث کاهش پرداخت از جیب مردم از جمله مواردی است که سازمان نظام پزشکی کشور همواره آن را مورد توجه قرار می‌دهد، افزود: با توجه به اینکه کشور ما از نظام بیمه‌ای تبعیت می‌کند بنابراین به نظر می‌رسد تنها راه عبور از مشکلات فعلی حوزه سلامت، تامین مناسب مالی جهت تحقق سرانه واقعی بهداشت و درمان کشور است.

وی با یادآوری اینکه سازمان نظام پزشکی کشور در شورای عالی بیمه، مدافع درنظر گرفتن سرانه واقعی برای بیماران بوده است، ادامه داد: از سویی دیگر این سازمان همواره خواهان افزایش اعتبارت بهداشت ودرمان و سهم این حوزه از بودجه عمومی کشور و همچنین درآمد ناخالص داخلی بوده است.

زالی، تنها راه افزایش قدرت هزینه‌های مردم در بحث مواجه با چالش بهداشت و درمان را تقویت نظام بیمه‌ای خواند و تاکید کرد: به طور حتم این مهم منجر به افزایش توان بیماران در پرداخت هزینه‌های درمان و بازآفرینی مجدد در پرداخت سرانه کشور می‌شود.

وی با تاکید بر افزایش و تعیین سرانه ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومانی، تصریح کرد: متاسفانه به نظر می‌رسد که تعیین این سرانه با توجه به چالشهای جدید حوزه سلامت به خصوص دارو، کفایت لازم را ندارد و بدون‌شک مردم در ادامه مسیر، بیش ‌از پیش دچار مشکل خواهند شد.

رشد منفی اعتبارات حوزه سلامت

زالی با بیان اینکه مجموعه اعتبارات امسال حوزه بهداشت ودرمان در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی نداشته است، یادآور شد: اگر ما عدد ۱۸۰۰ میلیارد تومانی که در حال حاضر به عنوان مابه‌التفاوت یارانه دارو در نظر گرفته شده را از مجموع اعتبارات حوزه سلامت کسر کنیم به جرات می‌توان گفت اعتبارات عمومی این وزارتخانه در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ منفی ۵ درصد رشد داشته است.

وی تاکید کرد: به رغم آنکه که باید اعتبارات حوزه بهداشت و درمان رشد قابل توجهی داشته باشد اما شاهد بی توجهی به آن بوده‌ایم و بدون‌شک زمانی که اعتبارات ملی در این زمینه رشد کافی نداشته باشد به دنبال آن، سنگینی بار آن مستقیما بر دوش مردم خواهد بود.

رئیس کل منتخب سازمان نظام پزشکی ایران با بیان اینکه بازنگری در تعیین سرانه درمان بهترین و مناسب ترین راه برای مواجه با چالش‌های حوزه سلامت است، افزود: با توجه به مشکلاتی که در بخش بهداشت و درمان کشور وجود دارد سازمان نظام پزشکی پیشنهاد می‌کند که در نیمه دوم سال ۹۲ مجددا بحث تعیین واقعی سرانه در دستور کار قرار گیرد تا مشکلات اخیر بخش سلامت مرتفع شود.

وی با تاکید بر اینکه امسال بحث ردیف جدید اعتبارات دارویی جزء ردیفهای جدید تلقی می‌شود، یادآور شد: با توجه به اینکه نظام بودجه‌ریزی سه ماهه اول سال ۹۲، سه دوازدهم بوده این مهم باعث می‌شود تا بار بیشتری به حوزه سلامت وارد شود.

زالی تصریح کرد: اعتبارت مناسب در زمینه تعیین سرانه و بحث واقعی سازی سهم بهداشت و درمان از سهم عمومی بودجه کشور، از راهبردهای پیشنهادی سازمان نظام پزشکی برای صیانت از حقوق بیماران است و به طور حتم تا زمانی که این راهکار طی نشود مجددا بار پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا کرده و چالش‌های این حوزه عمیق‌تر خواهد شد.

زنگ هشدار بی عدالتی در پوشش بیمه‌ای

وی، بی عدالتی در پوشش بیمه‌ای برای همه افراد جامعه را از دیگر مشکلات بخش بهداشت و درمان کشور خواند و تاکید کرد: متاسفانه امروزه بخش عمده‌ای از مردم به خصوص قشر ضعیف کشور، از حداقل پوشش بیمه‌ای برخودار نیستند.

زالی ادامه داد: براساس آماری که از گوشه و کنار به دست ما رسیده، حدود ۶ الی ۱۰ میلیون نفر از افراد جامعه فاقد پوشش بیمه‌ای و حداقل بیمه پایه هستند که متاسفانه این آمار به دهکهای پایین‌تر جامعه تعلق دارد بنابراین ضروری است هرچه سریعتر این افراد در زمره مشمولان بیمه قرار گیرند.